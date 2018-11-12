Украинский политик: для Порошенко "инцидент с рукопожатием" – это трагедия

Главы государств и правительств на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Главы государств и правительств на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Президент США Дональд Трамп на мероприятиях в Париже, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны, не пожал руку президенту Украины Петру Порошенко. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник прокомментировал ситуацию.

Президент США Дональд Трамп не стал пожимать руку украинскому коллеге Петру Порошенко перед торжественной церемонией в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Видео опубликовал портал Global News.

На кадрах видно, как американский лидер прибыл к Триумфальной арке и проследовал к своему месту на трибуне. Трамп поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, а также стоявших рядом гостей церемонии.

В это время Порошенко, находящийся во втором ряду, внимательно смотрел на Трампа. Однако американский лидер его не заметил.

Позднее украинский лидер в ответ на просьбу прокомментировать информацию о несостоявшемся рукопожатии обвинил российские СМИ во "вранье".

"Все, что вы говорите, – это вранье. Все, что говорит русское телевидение", – сказал он.

Порошенко также заявил, что в субботу в Париже у него состоялся краткий разговор с Трампом.

Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter , на мероприятиях во французской столице президент Украины "пожирал Трампа глазами". Однако, подчеркнул Пушков, "Трамп не очень любит лицемерить", он считает Украину "зависимым, слабым, докучливым" государством, чьи лидеры "караулят его у туалета", чтобы "заглянуть в глаза".

"Лишнее рукопожатие", – резюмировал Пушков.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что Порошенко получил от Трампа определенный знак.

"О результатах встречи Трампа, (президента РФ Владимира) Путина, (канцлера Германии Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона, мы знаем от пресс-службы президента США. Там обсуждались, в том числе, вопросы договора РСМД, Северной Кореи, Афганистана и Сирии. Украины в повестке дня не было. Это означает, что Украина для Трампа не интересна, тем более не интересен сам Порошенко, которого он считает "сбитым летчиком". И, несмотря на то, что Порошенко преданными глазами пожирал "начальство" – смотрел на Трампа, тот не подал ему руки. Это знак: он не подаст ему руки и во время избирательной кампании. Для самого Порошенко это, конечно, трагедия: нечего показать Украине, и сегодня украинские СМИ открыто говорят, что Порошенко абсолютно не интересен США и Трампу. Как правило, в политике не подают руки тому, кто утопает. И спасать Порошенко никто не собирается. Вопрос Украины исчезает с повестки дня мировых лидеров", – считает Владимир Олейник.

В Париже в минувшее воскресенье состоялись масштабные торжества, приуроченные к 100-летию завершения Первой мировой войны. Во французскую столицу прибыли свыше 70 глав государств и руководителей правительств, а также лидеры различных международных организаций.