Эксперт рассказал, что стоит за призывом превратить ЕС в "империю"

Французский министр финансов Брюно ле Мэр призвал сделать Европу "империей". Эксперт Евгений Осипов в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления звучат в Европе все чаще.

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр призвал сделать Европу "империей", похожей на США и Китай. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По мнению ле Мэра, эта "империя" должна быть миролюбивой державой, которая основывается на принципах правового государства. "Европа больше не должна страшиться того, чтобы пускать в ход свою власть", – заявил министр.

При этом он сделал акцент на необходимости защитить Евросоюз от "незаконных" американских санкций в отношении Ирана и "встать на пути у правительства Дональда Трампа".

"Здесь речь идет о том, чтобы четко сказать США: мы являемся суверенным континентом, и мы решаем самостоятельно, с кем вести торговлю", – добавил министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Американский лидер Дональд Трамп назвал инициативу французского коллеги "очень оскорбительной".

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов оценил идеи французских политиков.

"Общий смысл понятен: заявление ле Мэра – в русле того, что и Макрон говорит в последние несколько недель, и другие политические деятели Европы. Речь о том, что ЕС должен стать самостоятельной политической, а не только экономической силой, чтобы играть самостоятельную роль на международной арене – так же, как США, Китай и Россия. То есть стать центром силы. Я думаю, что слово "империя" здесь, скорее, фигура речи. Речь идет о повышении статуса ЕС, о дальнейшем развитии европейской интеграции. В каком-то смысле, может быть, стоит говорить не об "империи", а о несколько забытом у нас термине "Соединенные Штаты Европы". Очень часто европейские политики, когда сравнивают себя с США, говорят, что нужно создавать Соединенные Штаты Европы – то есть мощное федеративное единое государство, части которого будут не противостоять друг другу по каждому поводу, а будут единым целым, в том числе и в вопросах внешней политики", – сказал Евгений Осипов в эфире радио Sputnik.

Антииранские санкции, от которых ле Мэр предлагает защищаться, касаются и тех стран, которые поддерживают экономические отношения с Тегераном. Дональд Трамп заявил о выходе из иранской ядерной сделки и восстановлении всех ограничений в мае 2018 года.

Европейские партнеры Вашингтона подчеркивают, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки и продолжать сотрудничество с Ираном. Часть санкций начала действовать с 7 августа. Дополнительный пакет, касающийся экспорта нефти, вступил в силу 5 ноября.