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Религиовед: в Киеве началась "большая тяжба"

(обновлено: 17:33 09.11.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАндреевская церковь в КиевеАндреевская церковь в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Андреевская церковь перейдет в пользование Константинополя в субботу, 10 ноября. В эфире радио Sputnik религиовед, историк религий Юрий Табак высказал мнение, что у Киева – большие планы по переделу церковной собственности.

Закон, согласно которому Андреевская церковь в Киеве передается в постоянное пользование Константинопольскому патриархату, опубликован в официальном издании украинского парламента "Голос Украины", закон вступит в силу в субботу, 10 ноября.

"Андреевская церковь национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", – говорится в тексте закона.

Андреевская церковь в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования в официальной прессе.

Парламент Украины в октябре принял этот закон со второй попытки. Представители фракции "Оппозиционный блок" подали документ об отмене этого решения. Таким образом, подписание постановления спикером Верховной рады и президентом Украины должно быть заблокировано, пока документ не рассмотрит парламент. Несмотря на это, спикер Рады Андрей Парубий передал закон на подпись президенту Украины Петру Порошенко. Порошенко в среду, 7 ноября, подписал его, поскольку считает, что передача церкви ускорит предоставление автокефалии для Украины.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя.

В эфире радио Sputnik религиовед, историк религий Юрий Табак отметил, что пока предоставлять томос на Украине некому.

"Идет подготовка к признанию автокефалии некой украинской церкви, которой пока, по сути, не существует – некому давать автокефалию. Для этого должен быть собран всеукраинский православный собор, где должна быть учреждена эта церковь, поскольку в настоящее время обе церкви, на которые рассчитана автокефалия – так называемая Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) – незаконные. То есть сначала их нужно сделать законными, утвердить, провести "объединительный собор" и так далее. И только тогда церковь может подать на томос, чтобы получить автокефалию. Пока юридически законной церковью является Украинская православная церковь Московского патриархата", – сказал Юрий Табак.  

По его словам, в преддверии предоставления автокефалии на Украине началась борьба за имущество.

"В порядке подготовки идет большая тяжба, есть большие планы о переделе собственности. Теми зданиями и помещениями, которые находятся во владении УПЦ КП и УАПЦ, могут располагать и сами церкви, и Константинополь, который хочет, по сути, под себя подгрести украинскую церковь. У них там будут представители, какие-то здания, недвижимость и так далее. Видимо, они собираются сидеть в Андреевской церкви. Украинские власти могут Константинополю еще что-нибудь передать. Это им нужно, чтобы Константинополь потом решал какие-нибудь проблемы. Все это – частность из общего абсурдного процесса по предоставлению украинской церкви автокефалии", – отметил Юрий Табак. 

Сотрудники правоохранительных органов Украины у Киево-Печерской Лавры. 14 октября 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Андреевская церковь в Киеве – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы – Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находится в собственности государства.

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