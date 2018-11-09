Эксперт рассказал об алгоритме применения комплексов РЭБ для крылатых ракет

В России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет. В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский рассказал, по какому принципу будут оснащать ракеты этими комплексами.

В России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для крылатых ракет, сообщил РИА Новости Владимир Михеев, советник первого заместителя гендиректора разработчика данных комплексов – концерна "Радиоэлектронные технологии".

"Сегодня наши крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить", – сказал он на авиасалоне Airshow China 2018.

По словам Михеева, сегодня системами РЭБ оснащаются новейшие ракеты Х-101 и Х-102. Ими укомплектованы стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.

Х-101 (Х-102 в исполнении с термоядерной боеголовкой) – крылатая ракета "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский рассказал об особенностях оснащения крылатых ракет комплексами РЭБ.

"Комплексы устанавливаются в качестве полезной нагрузки на крылатые ракеты авиационного и морского базирования, они предназначены для подавления систем противовоздушной обороны. Имеется в виду радиоэлектронные средства систем ПВО, то есть радиолокаторы, наземные радиолокационные запросчики и прочие средства разведки и целеуказания систем противовоздушной обороны. Предполагается, что такого рода изделия устанавливаются не на каждую крылатую ракету, а на те, которые идут головными в случае нанесения группового удара по противнику. То есть алгоритм действий таков: головная ракета с комплексом РЭБ подавляет средства разведки и целеуказания систем ПВО, и в этом случае последующие ракеты в групповом ударе проходят рубежи, районы ПВО фактически без потерь и наносят удар по назначенным целям", – сказал Виктор Мураховский.