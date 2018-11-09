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Эксперт прокомментировал идею в Раде "запретить зиму" из-за дорогого газа

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Депутат Рады прокомментировал проект о моратории на повышение цен на газ в стране, предложив "запретить зиму" из-за дорожающего топлива. Перед правительством Украины – жесткая дилемма, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Александр Шпунт.

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник заявил, что власти должны перестать врать населению о возможности заморозки цен на газ. Об этом он написал в своем Facebook.

В частности, депутат раскритиковал инициаторов законопроекта о моратории на повышение цен газ для населения, в шутку предложив запретить зиму.

"Хочу сделать свой вклад в "мораториетворчество". Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет", — пишет Пинзеник.

По его словам, поставщики газа будут все равно продавать его по установленным ценам, и никакие законодательные инициативы этого не изменят.

"Ждем, что напуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам немедленно снижать цены? Долго ждать придется. И они будут продавать газ по таким же ценам, как и до сих пор", — отметил депутат.

"Такими решениями соотечественников можно и дальше кормить байками про низкие цены на газ, которые им придется платить. Потому что вторую, невидимую часть стоимости газа, который в итоге все равно оплачивают наши граждане, не каждый может понять или осознать", — подчеркнул Пинзеник.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт в эфире радио Sputnik рассказал, в каком положении оказались украинские власти.

"Эта ситуация отнюдь не украинская. Мы можем вспомнить ситуацию с Грецией, когда были массовые социальные волнения, ситуацию в Латинской Америке. Это – очень жесткая дилемма, которая стоит перед всеми правительствами, которые вынуждены обращаться за помощью к МВФ. Фонд дает деньги – немного, но именно в тот момент, когда все остальные ресурсы уже исчерпаны. Но это не благотворительная организация, а финансовая, и она вынуждена четко контролировать, как будут возвращаться эти деньги. С огромными социальными бюджетами, которые были у Греции, которые есть у стран с популистскими режимами в Латинской Америке и сегодня на Украине, рассчитывать на то, что деньги вернутся, конечно, можно, но вероятность этого ниже. Поэтому МВФ, когда дает деньги, требует эти социальные бюджеты сокращать. Сокращение дотаций на коммунальные расходы, как правило, сопровождается требованием заморозить рост пенсий, сократить финансирование школ, больниц и всего остального. И здесь перед правительствами стоит непростой выбор: либо не брать денег МВФ, и тогда бюджет не сверстается, либо брать деньги и идти на жесткий конфликт с населением. В Греции это привело к смене правительства. В Латинской Америке иногда это приводит к военным переворотам. К чему это приведет на Украине, время покажет", — сказал Александр Шпунт.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве сообщили, что МВФ требовал повышения цены на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

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