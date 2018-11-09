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Мнение о новых санкциях против Крыма: США разыгрывают "боковые карты"

(обновлено: 09:12 09.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗамок Ласточкино гнездо в КрымуЗамок Ласточкино гнездо в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В посольстве России заявили, что США вводят санкции против Крыма "в дежурном режиме". В эфире радио Sputnik эксперт Александр Кубышкин высказал мнение, что у американской стороны в санкционной политике появился "дополнительный раздражитель".

 Посольство России в США ожидает, что санкции, которые Вашингтон наложил на крымские курорты, должны сделать их популярнее. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства в Facebook.

"Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год. Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона", — говорится в заявлении посольства.

"Обратили внимание, что на этот раз в списке оказались крымские санатории. В том числе лучший в мире SPA-отель. Ожидаем в этой связи роста популярности именно этих курортов. Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения", — добавили в посольстве и пригласили граждан США приезжать на отдых в Крым.

Накануне США ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Донбассе. Санкции ввели в отношении санаториев Mriya Resort & Spa, "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", а также компании "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года купил крымский завод шампанских вин "Новый свет".

В эфире радио Sputnik профессор СПГУ Александр Кубышкин высказал мнение, что у американской стороны в санкционной политике появился "дополнительный раздражитель".

"Это давно заготовленный проект. Сейчас еще дополнительный раздражитель – это выборы 11 ноября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Таким образом, этот пакет подготовлен, чтобы нанести удар по тем лицам, которые непосредственно связаны как с инвестиционной политикой в Крыму, так и с моральной и, может быть, отчасти материальной поддержкой готовящихся выборов, которые Западом не будут признаны. Надо учесть, что это санкции не секторальные, а индикативные, то есть они пытаются надавить именно на тех людей, которые непосредственно связаны с этими проектами. Это все линии одной игры. Санкции будут ужесточаться, отношения будут все более напряженными. Сейчас разыгрываются "боковые карты", чтобы поддержать (президента Украины Петра) Порошенко, обеспечить его электоральную состоятельность. Из этой же цепи – согласие Еврокомиссии стать посредником в переговорах между Украиной и МВФ. Все складывается, чтобы, с одной стороны, затруднить проведение выборов в ДНР и ЛНР, а с другой, обеспечить более или менее стабильную ситуацию, подготовить позицию для Порошенко на будущих президентских выборах", — считает Александр Кубышкин.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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