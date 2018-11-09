Эксперт оценил угрозу Ruxit – выхода России из Совета Европы

В Совете Европы сообщили об угрозе Ruxit - выхода России из организации. Москва готова отстаивать свою позицию до конца, отметил в эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил об угрозе выхода России из организации, которую он назвал Ruxit, сообщает издание Yle.

"Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit", — отметил он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Сам Сойни при этом подчеркнул, что Финляндия, которая на протяжении двух лет будет председательствовать в Совете Европы, предпримет все возможное для решения проблемы с выплатами Россией членских взносов. "Когда государство является членом организации, оно должно платить взносы. Это касается всех. Если страна не платит, она не может пользоваться привилегиями членства", — отметил министр.

В начале ноября глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с Турбьерном Ягландом, во время которого обсудил с генсеком "кризисную ситуацию" в организации. Глава российской дипломатии заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны-члены организации примут меры по ее исключению.

Сценарий выхода реален, отметил в эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

"Это устоявшееся клише о том, что Россия должна вносить туда большие взносы, но при этом СЕ и наши западные партнеры должны сохранять право не только критиковать Россию за те или иные действия, но и дискриминировать ее – лишать российскую делегацию права голоса, права участвовать в принятии решений. И при этом хотят, чтобы мы сохраняли дальше платежи и оплачивали их работу. Россия это делать перестала, отсюда возник этот кризис, который достаточно серьезно ударил по финансам Совета Европы. Российская сторона готова идти до конца, вполне справедливо считая, что не нужно финансировать антироссийскую организацию, которая не дает нам слова. Так что опасения европейцев вполне серьезны и имеют под собой основания", — сказал Игорь Ковалев.

По его мнению, выход России из организации повредит контактам, но не нанесет ей критический ущерб.

"Конечно, это плохо, это лишение нас важной трибуны, с которой мы могли бы донести свою точку зрения. Но есть масса других организаций и структур, есть возможность двустороннего сотрудничества. Да, разрыв каких-то связей – это всегда негатив. Но с другой стороны, это не нанесет нам критический ущерб", — считает Игорь Ковалев.

Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине. В течение следующего года санкции только ужесточались. Тогда Россия решила прекратить работу на таких условиях и в 2016-2018 годах не отправляла заявку на подтверждение полномочий делегации. В конце июня прошлого года было объявлено, что Москва приостанавливает выплату взносов в Совет Европы из-за неучастия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи. В октябре нынешнего года Ягланд заявил, что в случае отказа от выплаты взносов на протяжении двух лет страна может быть исключена из состава организации. Для России этот срок наступает в июне 2019 года.