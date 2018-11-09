ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт оценил угрозу Ruxit – выхода России из Совета Европы

(обновлено: 09:43 09.11.2018)
012401
© Depositphotos / ifeelstockШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, ФранцияШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Depositphotos / ifeelstock
В Совете Европы сообщили об угрозе Ruxit - выхода России из организации. Москва готова отстаивать свою позицию до конца, отметил в эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

 Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил об угрозе выхода России из организации, которую он назвал Ruxit, сообщает издание Yle.

"Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit", — отметил он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Сам Сойни при этом подчеркнул, что Финляндия, которая на протяжении двух лет будет председательствовать в Совете Европы, предпримет все возможное для решения проблемы с выплатами Россией членских взносов. "Когда государство является членом организации, оно должно платить взносы. Это касается всех. Если страна не платит, она не может пользоваться привилегиями членства", — отметил министр.

В начале ноября глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с Турбьерном Ягландом, во время которого обсудил с генсеком "кризисную ситуацию" в организации. Глава российской дипломатии заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны-члены организации примут меры по ее исключению.

Сценарий выхода реален, отметил в эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

"Это устоявшееся клише о том, что Россия должна вносить туда большие взносы, но при этом СЕ и наши западные партнеры должны сохранять право не только критиковать Россию за те или иные действия, но и дискриминировать ее – лишать российскую делегацию права голоса, права участвовать в принятии решений. И при этом хотят, чтобы мы сохраняли дальше платежи и оплачивали их работу. Россия это делать перестала, отсюда возник этот кризис, который достаточно серьезно ударил по финансам Совета Европы. Российская сторона готова идти до конца, вполне справедливо считая, что не нужно финансировать антироссийскую организацию, которая не дает нам слова. Так что опасения европейцев вполне серьезны и имеют под собой основания", — сказал Игорь Ковалев.

По его мнению, выход России из организации повредит контактам, но не нанесет ей критический ущерб.

"Конечно, это плохо, это лишение нас важной трибуны, с которой мы могли бы донести свою точку зрения. Но есть масса других организаций и структур, есть возможность двустороннего сотрудничества. Да, разрыв каких-то связей – это всегда негатив. Но с другой стороны, это не нанесет нам критический ущерб", — считает Игорь Ковалев.

Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине. В течение следующего года санкции только ужесточались. Тогда Россия решила прекратить работу на таких условиях и в 2016-2018 годах не отправляла заявку на подтверждение полномочий делегации. В конце июня прошлого года было объявлено, что Москва приостанавливает выплату взносов в Совет Европы из-за неучастия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи. В октябре нынешнего года Ягланд заявил, что в случае отказа от выплаты взносов на протяжении двух лет страна может быть исключена из состава организации. Для России этот срок наступает в июне 2019 года.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена