Военный аналитик: сирийский опыт для наших вертолетостроителей бесценен

Российские ударные вертолеты доработаны с учетом опыта сирийской операции, заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Военный аналитик Александр Жилин в эфире радио Sputnik уточнил, о чем идет речь.

Российские ударные вертолеты доработаны по результатам сирийской операции, заявил журналистам в четверг в ходе авиасалона Airshow China-2018 гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.

"С этого года у нас перенесется на первый квартал следующего часть исполнения контрактов для внутренних и внешних заказчиков, в первую очередь это связано с необходимостью доработок под новые требования, в том числе Минобороны (России, – ред.) по результатам работы в Сирийской Арабской Республике", – сказал он.

По его словам, с учетом климатических условий и других факторов были доработаны бортовые комплексы обороны вертолетов. Кроме того, машины получили новые вооружения и локаторы, отслеживающие пуски ракет.

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что наиболее ценный опыт использования военной техники приобретается в условиях реальных боевых действий.

"На войне приобретается тот бесценный опыт, который можно получить только в реальных боевых условиях. Никакие войсковые учения, маневры его не заменят. По результатам участия наших вертолетов – а они, несомненно, лучшие в мире – в сирийской операции эксплуатанты, экипажи высказывали определенные пожелания с учетом собственного опыта. В том числе речь идет о дальнейшем совершенствовании прицельно-навигационного комплекса. Очень хорошо мы сейчас работаем в области защиты экипажа как в небе – бронирования некоторых частей вертолета и так далее, – так и системы спасения экипажа в чрезвычайных условиях. Весь опыт, который накоплен в Сирии, обобщен, конструкторские бюро провели работу, доработки идут. И я думаю, что не только в этом, но и в следующем году машины будут доводиться до еще лучшей кондиции", – сказал Александр Жилин.