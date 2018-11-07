Религиовед назвал последствия передачи Андреевской церкви Константинополю

Петр Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинополю. В эфире радио Sputnik религиовед Роман Лункин высказал мнение о том, на что рассчитывает украинский лидер, и что может получиться в итоге.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об Андреевской церкви в Киеве, согласно которому храм передается в постоянное пользование Константинопольскому патриархату, сообщается на сайте Верховной рады.

Парламент Украины в октябре принял этот закон со второй попытки. Представители фракции "Оппозиционный блок" подали документ об отмене этого решения. Таким образом, подписание постановления спикером Верховной рады и президентом Украины должно быть заблокировано, пока документ не рассмотрит парламент. Несмотря на это, спикер Рады Андрей Парубий передал закон на подпись президенту. При этом Порошенко считает, что передача церкви ускорит предоставление автокефалии для Украины.

Как следует из текста закона, он вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра по изучению религий Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал передачу Андреевской церкви в Киеве Константинополю.

"Дело в том, что Петру Порошенко ничего не остается, как только укреплять влияние Константинопольского патриархата, поскольку это является залогом реализации того политического проекта, который он задумал. Порошенко создает плацдарм для Константинопольского патриархата на Украине. Решением о передаче Андреевской церкви Порошенко подтвердил, что территорию Украины он отдает Константинополю. Это решение готовит дальнейшие события в церковной жизни – проведение некоего "объединительного собора" и создание епархии, экзархата Константинопольского патриархата на территории Украины. Либо это будет представительство при украинской поместной церкви, либо – экзархат Константинопольского патриархата, который будет готовить процесс создания единой поместной церкви, растягивая его до бесконечности. Поскольку теперь Константинопольский патриархат скорее заинтересован в расширении своего влияния на Украине, чем в создании там независимой церкви", – считает Роман Лункин.

Андреевская церковь в Киеве – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы – Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находится в собственности государства.