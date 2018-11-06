"Тайные связи". Политолог назвал возможную причину отставки Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подает в отставку из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. В эфире радио Sputnik политолог Олег Матвейчев прокомментировал ситуацию вокруг Луценко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Свое решение он связал с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе", – заявил генпрокурор, выступая в парламенте. Его выступление транслировали украинские телеканалы.

Луценко добавил, что подает заявление об отставке, а депутаты пусть решают, кто будет устанавливать виновных, "или Мустафа Наем (депутат –ред.), <…> или правоохранительные органы".

Спикер парламента Андрей Парубий позже вынес на "рейтинговое" голосование вопрос об отставке Луценко, которое в итоге не набрало большого числа голосов. В ходе тестового голосования "за" проголосовали 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно закону, генпрокурор Украины должен подать свое заявление об отставке президенту страны, после чего глава государства вносит соответствующее постановление на рассмотрение парламента.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев высказал мнение о том, с чем на самом деле может быть связано желание генпрокурора Украины уйти в отставку.

"Фигура Луценко крайне скандальная и противоречивая. Это человек, который побывал в различных лагерях украинских политиков, у него нет никаких особых убеждений – либеральных ли, националистических либо каких-то еще. Он легко менял разные лагеря, разных хозяев. Он был на майдане в 2014 году в стане (лидера "Батькивщины" Юлии) Тимошенко. Думаю, что ему до сих пор инкриминируют эту связь. Поэтому и происходит эта отставка – (президент Украины Петр) Порошенко ему не до конца доверяет. Кроме того, по всей видимости, у Порошенко накопились доказательства того, что Луценко недостаточно лоялен ему, что он имеет тайные связи, работает на кого-то еще. Луценко имел самые разные связи с самыми разными олигархами, он мог служить, кому угодно", – считает Олег Матвейчев.

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Первоначально полиция завела дело о покушении на убийство, но после смерти пострадавшей его переквалифицировали на заказное умышленное убийство.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.

Расследовать нападение на Гандзюк в кратчайшие сроки призвали в ЕС, Еврокомиссии, ОБСЕ и официальных ведомствах ряда европейских стран.