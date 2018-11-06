"Тайные связи". Политолог назвал возможную причину отставки Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Свое решение он связал с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе", – заявил генпрокурор, выступая в парламенте. Его выступление транслировали украинские телеканалы.
Спикер парламента Андрей Парубий позже вынес на "рейтинговое" голосование вопрос об отставке Луценко, которое в итоге не набрало большого числа голосов. В ходе тестового голосования "за" проголосовали 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно закону, генпрокурор Украины должен подать свое заявление об отставке президенту страны, после чего глава государства вносит соответствующее постановление на рассмотрение парламента.
В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев высказал мнение о том, с чем на самом деле может быть связано желание генпрокурора Украины уйти в отставку.
"Фигура Луценко крайне скандальная и противоречивая. Это человек, который побывал в различных лагерях украинских политиков, у него нет никаких особых убеждений – либеральных ли, националистических либо каких-то еще. Он легко менял разные лагеря, разных хозяев. Он был на майдане в 2014 году в стане (лидера "Батькивщины" Юлии) Тимошенко. Думаю, что ему до сих пор инкриминируют эту связь. Поэтому и происходит эта отставка – (президент Украины Петр) Порошенко ему не до конца доверяет. Кроме того, по всей видимости, у Порошенко накопились доказательства того, что Луценко недостаточно лоялен ему, что он имеет тайные связи, работает на кого-то еще. Луценко имел самые разные связи с самыми разными олигархами, он мог служить, кому угодно", – считает Олег Матвейчев.
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.
Расследовать нападение на Гандзюк в кратчайшие сроки призвали в ЕС, Еврокомиссии, ОБСЕ и официальных ведомствах ряда европейских стран.