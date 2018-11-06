Военный эксперт: США утратили лидерство по крылатым ракетам

В России за шесть лет стало в 30 раз больше крылатых ракет. В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что долгое время монополия по данному виду ракет сохранялась за США, но все меняется.

В российской армии с 2012 года в 30 раз возросло количество крылатых ракет. Кроме того, количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз. Об этом говорится в статье газеты Вооруженных сил России "Красная звезда", посвященной шестилетию руководства Сергея Шойгу министерством обороны.

Отмечается, что в основном такой рост достигли благодаря поставкам оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также подводных и надводных кораблей с ракетными комплексами "Калибр".

"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 километров.

Ракеты "Калибр" – разработка опытно-конструкторского бюро "Новатор". Их дальность действия – около 2,5 тысячи километров. Они стоят на вооружении подводных лодок проекта 885 "Ясень" и проекта 636, фрегатов проекта 11356, других надводных кораблей. Впервые "Калибры" применили в Сирии в октябре 2015 года.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Россия имеет в этом вопросе лидирующие позиции.

"Долгое время монополия по крылатым ракетам сохранялась за США. Начиная с 1991 года, они применяли эти ракеты в основном в войнах на Ближнем Востоке, в Африке, но и даже в Европе – во время бомбардировок Югославии. Считалось, что это настолько высокоинтеллектуальное, высокоточное оружие, что только Соединенные Штаты имеют "эксклюзив" – монополию на его создание и применение. Однако именно в результате боевой операции в Сирии всему миру было показано, что эта монополия уже не существует. Что Россия, несмотря на все санкции и давление, оказанное со стороны той же Америки, смогла создать данный вид вооружений и успешно применить его во время боевых действий. А если говорить о его дальнейшем развитии, например, о гиперзвуковой составляющей, то тут вообще аналогов нет. Есть еще более интересное развитие темы крылатых ракет – это ракета "Буревестник", которая использует ядерный двигатель, и ее полет к цели – это не что иное, как полет крылатой ракеты. То есть она маневрирует, преодолевает очень большое расстояние и поражает очень точно цель. Вот такого боеприпаса у США нет. Поэтому здесь речь идет не только о нарушении монополии, но и о передаче лидерства. То есть сейчас Россия по развитию темы крылатых ракет выбилась в лидеры", – сказал Алексей Леонков.