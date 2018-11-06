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Военный эксперт: США утратили лидерство по крылатым ракетам

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© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилииМалый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии
© РИА Новости / Денис Абрамов
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В России за шесть лет стало в 30 раз больше крылатых ракет. В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что долгое время монополия по данному виду ракет сохранялась за США, но все меняется.

В российской армии с 2012 года в 30 раз возросло количество крылатых ракет. Кроме того, количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз. Об этом говорится в статье газеты Вооруженных сил России "Красная звезда", посвященной шестилетию руководства Сергея Шойгу министерством обороны.

Пуски крылатых ракет Калибр с фрегата Адмирал Эссен по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Оценка профессионала". Эксперт о словах адмирала США про ракету "Калибр"
Отмечается, что в основном такой рост достигли благодаря поставкам оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также подводных и надводных кораблей с ракетными комплексами "Калибр".

"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 километров.

Ракеты "Калибр" – разработка опытно-конструкторского бюро "Новатор". Их дальность действия – около 2,5 тысячи километров. Они стоят на вооружении подводных лодок проекта 885 "Ясень" и проекта 636, фрегатов проекта 11356, других надводных кораблей. Впервые "Калибры" применили в Сирии в октябре 2015 года.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Россия имеет в этом вопросе лидирующие позиции.                     

"Долгое время монополия по крылатым ракетам сохранялась за США. Начиная с 1991 года, они применяли эти ракеты в основном в войнах на Ближнем Востоке, в Африке, но и даже в Европе – во время бомбардировок Югославии. Считалось, что это настолько высокоинтеллектуальное, высокоточное оружие, что только Соединенные Штаты имеют "эксклюзив" – монополию на его создание и применение. Однако именно в результате боевой операции в Сирии всему миру было показано, что эта монополия уже не существует. Что Россия, несмотря на все санкции и давление, оказанное со стороны той же Америки, смогла создать данный вид вооружений и успешно применить его во время боевых действий. А если говорить о его дальнейшем развитии, например, о гиперзвуковой составляющей, то тут вообще аналогов нет. Есть еще более интересное развитие темы крылатых ракет – это ракета "Буревестник", которая использует ядерный двигатель, и ее полет к цели – это не что иное, как полет крылатой ракеты. То есть она маневрирует, преодолевает очень большое расстояние и поражает очень точно цель. Вот такого боеприпаса у США нет. Поэтому здесь речь идет не только о нарушении монополии, но и о передаче лидерства. То есть сейчас Россия по развитию темы крылатых ракет выбилась в лидеры", – сказал Алексей Леонков.  

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