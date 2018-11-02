Политолог прокомментировал "претензии" к Меркель украинского журналиста

Украинский журналист обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в "предательстве" из-за улыбки лидеру РФ Владимиру Путину. В эфире радио Sputnik политолог Николай Шлямин высказал мнение по поводу этих "нападок", напомнив, в чьих интересах обычно действует канцлер.

Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в "предательстве Украины" из-за рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным и улыбки в его адрес.

Телеведущему не понравилось, что лидеры европейских государств, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, общаются со своим российским коллегой. Традиционное приветствие политиков Гордон и вовсе счел неприличным.

"У меня вопрос к фрау Меркель и господину Макрону – когда они стоят с Путиным вместе, когда они прилетают к нему в Сочи или Санкт-Петербург, когда они принимают его у себя – как это вяжется с общечеловеческими принципами?", – заявил журналист в эфире телеканала "112 Украина". https://112.ua/

Гордон рассказал, что испытывает неприятные чувства, видя как "фрау Меркель держит Путина за руку". Улыбку в адрес российского президента телеведущий также счел неприемлемой, так как подобные действия якобы "предают Украину".

Аналогичные "претензии" к Меркель ранее высказал журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке, который задавался вопросом, имеет ли канцлер право проявлять "столь дружелюбное" отношение к Путину.

В эфире радио Sputnik политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин прокомментировал слова украинского журналиста.

"Голословные, на мой взгляд, заявления. Мы прекрасно видим, что фрау Меркель в своей политике, в лавировании между Россией и Украиной, отыгрывает свою вассальную зависимость перед Вашингтоном и, несмотря на все любезности, тем не менее, действует в интересах украинской политики. Сама по себе Меркель, скажем прямо, политик холодный, расчетливый, неслучайно она столько лет находится у власти. Она прекрасно осознает, что "кидать" своих украинских "партнеров" ей абсолютно не выгодно. Берлин всегда в своих действиях оглядывается на Вашингтон, на его позицию по данному вопросу. Германия сейчас не может проводить независимую политику. Поэтому эти нападки на Меркель, как мне кажется, информационная провокация. Не более того. Поскольку Меркель не поступает так, как невыгодно Вашингтону и, соответственно, Киеву", – сказал Николай Шлямин.