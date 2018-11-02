"Желание присоседиться". Эксперт прокомментировал стрельбы ВСУ у Крыма

Украина провела ракетные стрельбы на границе с Крымом. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин обратил внимание на цели учений, заявленные ВСУ.

Киев провел боевые стрельбы у границы с Россией недалеко от Крыма, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"В Херсонской области на государственном полигоне "Ягорлык" состоялись боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса-АКМ2", – говорится в заявлении командования в Facebook.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский сообщал, что испытания управляемых ракет начнутся в приграничной с Крымом Херсонской области Украины 1 ноября и продлятся по 4 ноября. В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто. По его словам, военные отрабатывают задачи с боевыми и имитируемыми пушками зенитных управляемых ракет по воздушным целям с целью получения боевого опыта применения зенитных ракетных систем.

Киев заверяет, что стрельбы проходят с соблюдением всех норм международного права. Определена опасная зона выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря, что полностью исключает любые угрозы, утверждает украинская сторона.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил заявленные Киевом цели учений.

"Эти учения проводятся не первый год, первоначально вообще планировалось проводить их в воздушном пространстве России. Но после предупреждения Минобороны РФ Украина была вынуждена отказаться от идеи запуска ракет в российское воздушное пространство. Стрельбы проводятся с официальной целью повышения боеспособности украинских частей ПВО и в контексте линии Киева по отражению "российской агрессии", как они называют. Что касается реальных целей, то это поддержание милитаристической повестки в преддверии президентских выборов, где (президент Украины Петр) Порошенко будет делать ставку на конфликт на Донбассе, на милитаризацию на границе с Крымом. Кроме того, это реверанс в адрес Запада, который проводит различные учения по периметру границ России. Украина стремится к этой линии присоседиться – показать, что она следует в едином строю с вашингтонской политикой. То есть цели есть, но они больше носят информационно-пропагандистский характер, нежели военный, потому что все-таки возможности украинских ракетных систем достаточно ограничены", – сказал Борис Рожин.