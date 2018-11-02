"Государственное пиратство". Политолог о задержании судна на Украине

На Украине сообщили, что задержали судно, перевозившее продукцию из России в Бельгию. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik назвал это безответственными действиями безответственного правительства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в порту Мариуполя арестовано судно, перевозившее свыше трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, который находится в Луганской области, на неподконтрольной Киеву территории. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Луценко назвал арест ответом на российские санкции, добавив, что причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности по статье "финансирование терроризма".

Отмечается, что продукцию перевозило судно, следовавшее под либерийским флагом из России в Бельгию.

Алчевский металлургический комбинат в феврале 2017 года прекратил работу из-за транспортной блокады, введенной Киевом. Затем он перешел под внешнее управление самопровозглашенной ЛНР. В декабре там ввели в строй доменную печь №5, комбинат снова начал работу, в феврале этого года сообщили, что запущена вторая доменная печь.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов полагает, что действия Украины могут квалифицироваться как государственное пиратство.

"Я думаю, что в данной ситуации нужно предавать эти события максимально широкой огласке, апеллировать к международным инстанциям, указывать на то, что подобного рода действия нарушают нормы международного права, могут квалифицироваться как государственное пиратство, и та страна, которая совершает подобные действия, не является ответственным членом ООН и цивилизованным государством. Нужно раскрывать людям в других странах глаза на подобного рода действия государства, которое поддерживают многие государства Запада", – сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Он предположил, как на действия Украины может ответить Россия.

"У России есть множество методов воздействия на Украину – в конце концов, в экономическом отношении не Россия зависит от Украины, а ровно наоборот. 12 процентов импорта Украины составляют российские товары – не нужно украинской стороне об этом забывать. Такие действия со стороны Украины не должны оставаться безнаказанными, поскольку это порождает беззаконие и цепную реакцию в нарушении норм международного права. Нужно обращать на это внимание мира, развенчивать миф об Украине-жертве, который тщательно формируют западные СМИ и политики. Речь идет о безответственных действиях безответственного правительства, которое сейчас находится у власти на Украине", – отметил Владимир Шаповалов.

Россия уже ответила Украине введением специальных экономических мер, которые касаются 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

Кроме того, ответные меры затронут судей украинского Конституционного суда, чиновников администрации, руководителей органов исполнительной власти, некоторых политиков и бизнесменов и военных.