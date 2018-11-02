"Стабильный ресурс". Эксперт о приобретении ЦБ рекордного количества золота

Золотой слиток в руках рабочего в цехе по выпуску заготовок и готовой продукции на Екатеринбургском заводе по обработке цветных металлов

Золотой слиток в руках рабочего в цехе по выпуску заготовок и готовой продукции на Екатеринбургском заводе по обработке цветных металлов

Центробанк РФ приобрел рекордное количество золота в третьем квартале 2018 года. Это долговременная стратегия, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев.

В третьем квартале 2018 года мировые центробанки купили рекордное за четырехлетний период количество золота, при этом крупнейшую долю приобрел Банк России. Об этом говорится в докладе Всемирного золотого совета (WGC).

Мировой объем закупок драгметалла за прошедшие три месяца составил свыше 148 тонн – это на 22 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. В наибольшем объеме золото купили Россия (99,2 тонны) и Турция (18,5 тонн).

Таким образом, находящиеся в распоряжении российского ЦБ запасы золота впервые превысили две тысячи тонн. Сейчас на долю России приходится 17процентов золотовалютных резервов планеты. Их стоимость оценивается в сумму, превышающую 78 миллиардов долларов. Свои запасы золота нарастили также Казахстан (на 14,4 тонны), Индия (13,7 тонны) и Польша (13,7 тонны).

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что Россия вынуждена пересматривать политику вложения международных резервов. По его словам, их нужно хранить в тех активах, где в меньшей степени существует риск обращения каких-то взысканий.

"Мы видим, что существуют изменения в политике Центрального банка в части хранения своих резервов и золотовалютных резервов к ранее сложившейся корзине", – подчеркнул Силуанов, отметив, что изменения происходят "не в пользу американских активов".

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Это долговременная стратегия, она реализуется не первый год, и сейчас очень активна. Прежде мы держали сотни миллиардов долларов в американских ценных бумагах – в 2010 году вложения превышали 176 миллиардов долларов, а сейчас у нас осталось чуть больше десятка миллиардов. Мы почти закончили эту историю. Что касается золотого запаса, то его мы наращиваем активнее всех. Благо золото мы сами и производим, а не импортируем, как некоторые страны. Например, Турция очень много золота импортирует из Венесуэлы. Золото – это наш стабильный ресурс, которым мы очень дорожим", – сказал Андрей Суздальцев.

ЦБ начал распродавать американские гособлигации после того, как США ввели санкции в отношении Москвы, и возникла угроза отключения России от международной системы расчетов. К началу осени вложения, которые в 2010 году составляли 176 миллиардов долларов, сократились до минимальных 14 миллиардов долларов.