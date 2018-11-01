"Показать, что есть снаряды". Эксперт о стрельбах ВСУ в Херсонской области

Украинские артиллеристы во время учений на стрельбище

Украинские артиллеристы во время учений на стрельбище

На полигоне в Херсонской области начались боевые стрельбы зенитных управляемых ракет, сообщили в ВСУ. Военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik связал это мероприятие с предстоящими выборами в Донбассе.

Боевые стрельбы зенитных управляемых ракет средней и малой дальности начались на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский.

"Сегодня, 1 ноября, на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности", – цитирует Струтинского агентство УНИАН.

Струтинский сообщил, что испытания продлятся с 1 по 4 ноября. "К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ", – добавил Струтинский.

По его словам, с целью получения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, военные отрабатывают задачи с боевыми и имитируемыми пушками зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

"Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, с соблюдением всех норм международного права", – заверил Струтинский.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение о том, с какой целью проводятся стрельбы.

"Украина имитирует активные действия своих вооруженных сил. Сообщается, что на полигоне в Херсонской области проводятся боевые стрельбы… Вообще-то в нормальных армиях цивилизованных стран стрельбы проводятся не раз в тысячу лет, а практически каждую неделю или месяц, согласно плану боевой подготовки. Здесь же все связано с выборами на Донбассе. Так власти обозначают свои активные действия, намекая на то, что они могут что-то спровоцировать накануне выборов. Кроме того, им важно показать, что какие-то снаряды еще остались – не все распродано. Поэтому эти мероприятия Вооруженных сил Украины – это имитационная деятельность, имеющая политико-провокационную направленность. Не думаю, что стоит обращать внимание на подобного рода "маневры"", – сказал Александр Жилин.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.