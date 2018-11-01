ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"НАТО наводит тень на плетень". Эксперт о маневрах Ту-160 близ Норвегии

(обновлено: 13:50 01.11.2018)
070
© Фото : ГК "Ростех"Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Фото : ГК "Ростех"
Британия подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.

Два российских бомбардировщика Ту-160 "встревожили" НАТО из-за полета вблизи района учений альянса "Единый трезубец", проходящих в Норвегии, пишет RT

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
© РИА Новости / Сергей Скрынников
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: настало время использовать самолет Ту-160 по назначению
Отмечается, что для сопровождения Ту-160 Великобритания подняла истребители.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что два военных самолета совершили десятичасовой плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. В ведомстве подчеркнули, что они не нарушали границ других государств и выполняли полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Кроме того, Москва предупредила NOTAM (англ. NOtice To AirMen – оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации – ред.) о предстоящих полетах с первого по третье ноября над Норвежским морем. Это сообщение "также встревожило НАТО".

Согласно плану, Ту-160 максимально приблизится к берегам Норвегии на расстояние 13,9 морской мили. Как отмечает телеканал, полеты будут проходить в зонах маневров Североатлантического альянса.

Cтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Военный политолог о полете Ту-160: на Западе создают шумиху для обывателя
Помимо этого, стало известно, что ВМФ России также будет проводить учебные полеты с ракетными стрельбами с шестого по девятое ноября в Баренцевом море и международных водах севернее Норвегии, не нарушая ее границы.

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них участвуют около 50 тысяч военных из 30 стран – участниц альянса и партнеров. Эти маневры стали крупнейшими за последние годы у российских границ. В ходе них командование НАТО намерено провести около 20 "экспериментов".

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин прокомментировал ситуацию.

"Считаю, что натовцы встревожились необоснованно, потому что наши самолеты не летают с ядерным оружием на борту, а совершают обычные учебные полеты, при этом не заходят в зону действия иностранных государств. С другой стороны, американские тяжелые стратегические бомбардировщики В-52Н и В-2А постоянно барражируют в воздушном пространстве Европы. Более того, В-52Н садился на военно-воздушной базе Эмари в Эстонии. И мы не знаем, несли ли американцы на своих тяжелых бомбардировщиках ядерное оружие или нет. Кроме того, американцы регулярно проводят масштабные учения с привлечением тяжелой стратегической авиации в глобальном масштабе, когда задействуются не один и не два стратегических бомбардировщика. Поэтому, прежде чем обвинять Россию в каких-то акциях, американцам, натовцам нужно посмотреть на самих себя, а не наводить тень на плетень. Хочу отметить, что США в последние годы стали проводить военные учения с применением обычных вооружений, которые по сценарию заканчиваются применением ядерного оружия. Такого раньше не было. Эти учения разделялись. А сейчас произошла трансформация", – сказал Владимир Козин.  

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена