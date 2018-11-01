"НАТО наводит тень на плетень". Эксперт о маневрах Ту-160 близ Норвегии

Британия подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.

Два российских бомбардировщика Ту-160 "встревожили" НАТО из-за полета вблизи района учений альянса "Единый трезубец", проходящих в Норвегии, пишет RT.

Отмечается, что для сопровождения Ту-160 Великобритания подняла истребители.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что два военных самолета совершили десятичасовой плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. В ведомстве подчеркнули, что они не нарушали границ других государств и выполняли полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Кроме того, Москва предупредила NOTAM (англ. NOtice To AirMen – оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации – ред.) о предстоящих полетах с первого по третье ноября над Норвежским морем. Это сообщение "также встревожило НАТО".

Согласно плану, Ту-160 максимально приблизится к берегам Норвегии на расстояние 13,9 морской мили. Как отмечает телеканал, полеты будут проходить в зонах маневров Североатлантического альянса.

Помимо этого, стало известно, что ВМФ России также будет проводить учебные полеты с ракетными стрельбами с шестого по девятое ноября в Баренцевом море и международных водах севернее Норвегии, не нарушая ее границы.

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них участвуют около 50 тысяч военных из 30 стран – участниц альянса и партнеров. Эти маневры стали крупнейшими за последние годы у российских границ. В ходе них командование НАТО намерено провести около 20 "экспериментов".

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин прокомментировал ситуацию.

"Считаю, что натовцы встревожились необоснованно, потому что наши самолеты не летают с ядерным оружием на борту, а совершают обычные учебные полеты, при этом не заходят в зону действия иностранных государств. С другой стороны, американские тяжелые стратегические бомбардировщики В-52Н и В-2А постоянно барражируют в воздушном пространстве Европы. Более того, В-52Н садился на военно-воздушной базе Эмари в Эстонии. И мы не знаем, несли ли американцы на своих тяжелых бомбардировщиках ядерное оружие или нет. Кроме того, американцы регулярно проводят масштабные учения с привлечением тяжелой стратегической авиации в глобальном масштабе, когда задействуются не один и не два стратегических бомбардировщика. Поэтому, прежде чем обвинять Россию в каких-то акциях, американцам, натовцам нужно посмотреть на самих себя, а не наводить тень на плетень. Хочу отметить, что США в последние годы стали проводить военные учения с применением обычных вооружений, которые по сценарию заканчиваются применением ядерного оружия. Такого раньше не было. Эти учения разделялись. А сейчас произошла трансформация", – сказал Владимир Козин.