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Эксперт рассказал, сможет ли ИГ* дестабилизировать Иорданию

(обновлено: 10:47 01.11.2018)
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкАмман, столица ИорданииАмман, столица Иордании
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Американские СМИ назвали следующую страну-жертву ИГ* – по их мнению, это Иордания. Желающих дестабилизировать ситуацию в этой стране достаточно много и помимо ИГ*, отметил в эфире радио Sputnik политолог Станислав Тарасов.

Американское издание The National Interest утверждает, что следующей страной, где ИГ* может укрепить свои позиции, станет Иордания.

По мнению авторов статьи, несмотря на то, что Иордания закрепила за собой славу ключевого союзника США в регионе в борьбе с ИГ*, Хашимитское королевство находится в серьезной опасности.

Издание отмечает, что иорданцы находятся на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ИГ*. Их общая численность в рядах террористов оценивается в три тысячи человек. Помимо этого, авторы отмечают, что угроза дестабилизации обстановки в стране усугубляется проблемами безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма.

В связи с поражениями ИГ* в Сирии и Ираке авторы ожидают скорого возвращения боевиков на родину. Набравшиеся опыта реальных боевых действий и идеологически подкованные террористы будут представлять серьезную угрозу безопасности внутри страны, считает издание.

The National Interest подчеркивает, что угрозу также будут представлять беженцы из Сирии, численность которых в Иордании оценивается примерно в 658 тысяч человек от общего населения страны в 9,5 миллионов жителей. Из-за плохих условий пребывания они представляют благодатную почву для семян радикализма и поэтому могут присоединиться к террористам.

Авторы отмечают, что проблема экстремизма в стране приобретает все более острый характер с 2015 года. В августе 2018 года в результате теракта в городе Эс-Салт погибли четыре иорданских офицера службы безопасности, еще 16 местных жителей пострадали. Впоследствии были арестованы пятеро экстремистов. Неподалеку от места теракта были обнаружены многочисленные устройства, которые злоумышленники планировали применить для новых атак.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik оценил, насколько реалистичны прогнозы американского издания.

"Иордания фигурирует сейчас в числе одного из акторов ситуации сирийского урегулирования. Американское издание неслучайно пытается определить Иорданию в качестве потенциального очага напряженности на Ближнем Востоке. Королевство начинает занимать серьезные позиции в арабском мире и ее пытаются представить в качестве одного из лидеров или как минимум спарринг-партнеров по отношению к Турции. Желающих дестабилизировать ситуацию в этой стране достаточно много и помимо ИГ*, но все же до сих пор власти страны могли с этим справляться. В том числе и через выстраивание довольно взвешенной внешней политики. Король Иордании сумел сохранить нормальные отношения с Израилем, занял в целом довольно сдержанную позицию по отношению к сирийскому кризису, дружит с Москвой, имеет тесные отношения с Западом. И любые попытки дестабилизировать ситуацию в Иордании через фактор ИГ* вряд ли будут успешными", – полагает Станислав Тарасов.

*Запрещенная на территории России террористическая организация

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