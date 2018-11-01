"Системная эскалация". Мнение о планах Киева закрыть небо над Черным морем

Украина закроет небо над Черным морем для испытания ракет. Это небольшой фрагмент в рамках большой стратегии, считает политолог Семен Уралов. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Украина закроет небо над Черным морем для испытания ракет под Херсоном, заявил в среду представитель командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", – приводит его слова информагентство "Украинские новости".

Испытания в Херсонской области продлятся по 4 ноября.

Подобные учения Украина уже проводила в предыдущие годы. Так, 1 и 2 декабря 2017 года страна провела в одностороннем порядке ракетные стрельбы в суверенном воздушном пространстве России над акваторией Черного моря в районе Крыма. В связи с этим Киев объявил воздушные зоны над данными территориями опасными для полетов. Позже украинская сторона уже без объяснения причин установила новые опасные зоны – над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами России к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым.

Росавиация отмечала, что Украина не согласовывала свои действия с авиационными властями России, и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских авиакомпаний гарантирована.

Решение Украины закрыть небо – это системная эскалация, уверен политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов.

"Правовой вопрос в отношениях между Украиной и Россией вообще уже не стоит на повестке дня. Потому что там вопрос права подменяется вопросом целесообразности и внешних гарантий. А США и европейцы закрывают глаза на любые действия Украины, поэтому говорить о праве в принципе бессмысленно. Что касается закрытия неба, мне кажется, что это системная эскалация. Затягивается клубок противоречий – вспомним попытки Киева обострить ситуацию вокруг Азовского моря. Так что я думаю, что это – прощупывание реакции для дальнейшей эскалации. Я бы рассматривал это как небольшой фрагмент в рамках большой стратегии", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.