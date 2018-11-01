Мнение о заявлении Ханта: в Лондоне хотят, чтобы Россия была слабой

Глава МИД Британии пригрозил, что Россия "заплатит высокую цену". Чем недоволен Лондон, в эфире радио Sputnik объяснил профессор Александр Гусев.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию в "основанную на правилах международную систему", и пригрозил "очень высокой ценой", если ее поведение не изменится.

"До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР, но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 – в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери", – сказал Хант, выступая в среду вечером в исследовательском институте Policy Exchange.

"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию (Хант сначала оговорился, сказав "Китай", но потом под смех собравшихся извинился перед китайцами, – ред.) в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что, если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока", – подчеркнул Хант.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik предположил, что именно в поведении Москвы не нравится Лондону.

"Самостоятельность и независимость, которую проявляет руководство России в международной системе отношений, не нравится британцам. Они, наверное, хотели бы, чтобы мы встали на колени, подняли руки и сказали "сдаемся". То, что происходило у нас в 90-е годы, вызывало у них, мне кажется, удовлетворение. Но постепенно мы вставали с колен. Сегодня встали в полный рост и, конечно, ни американцам, ни британцам это не нравится. Они хотят, чтобы Россия была слабой, чтобы она превратилась в страну второго сорта, и делают для этого все возможное. Не чураются даже таких провокаций как дело Скрипалей, представляют Россию в качестве страны-агрессора. Видимо, глава МИД Великобритании надеется, что они совместными усилиями с американцами и партнерами в Европе заставят Россию сойти с этого пути. Но это ошибочное понимание. Россия – это уже не та страна, с которой можно говорить с позиции силы, это та страна, которая выбрала свой путь развития, отличный от пути стран Запада. И с этой точки зрения, я думаю, у России гораздо больше перспектив, чем у той же Великобритании и США в будущем", – считает Александр Гусев.

Нынешний виток обострения отношений между Лондоном и Москвой произошел в начале года – четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в чем Британия обвинила Россию. Москва свою причастность категорически отрицает и предлагает провести совместное расследование. Лондон это предложение игнорирует.