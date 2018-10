Мнение о российских вузах в мировом рейтинге: есть еще, куда расти

В рейтинг лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities 2019 вошли 14 российских вузов. На чем основана эта оценка, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Андрей Суздальцев.

Четырнадцать российских вузов вошли в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019.

Медиакомпания U.S. News & World Report опубликовала очередной рейтинг лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities 2019. Согласно результатам исследования, лучшие позиции среди российских вузов заняли Московский государственный университет им. Ломоносова (275 место), НИЯУ МИФИ (419), Новосибирский государственный университет (433) и Московский физико-технический институт (460).

Три из первой четверки российских вузов показали значительные улучшения в сравнении с 2018 годом. Так, НИЯУ МИФИ поднялся на 19 строчек, НГУ — на 38, а Московский физико-технический институт – на 74 строки. При этом показатели МГУ упали, он опустился с 267 на 275 место.

В рейтинг также попали Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Уральский федеральный университет.

Рейтинг фокусируется в основном на академических исследованиях университетов, а также общемировой репутации. Рейтинг американских университетов выпускается уже более 30 лет, в международном формате выходит с 2014 года. Общий рейтинг U.S. News Best Global Universities охватывает топ-1250 университетов из 74 стран.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев прокомментировал в эфире радио Sputnik позиции российских вузов в рейтинге.

"Это все очень субъективно, таких рейтингов выходят десятки. Есть рейтинги обобщающие, а есть те, которые специализируются на отдельных критериях оценки. Самые популярные оценки связаны с публикационной активностью преподавательского состава. Объем этих публикаций и считается одним из главных критериев того, что вуз дает высокий уровень образования. В данном случае надо учитывать, что МГУ и НГУ лидируют, прежде всего, в публикационной активности, они публикуют максимальное количество научных материалов в рейтинговых журналах. Это важный критерий, но, наверное, надо смотреть и на другие аспекты. Потому что бывают прекрасные преподаватели, которые публикуются мало, но к ним на курсы очень трудно записаться – они пользуются популярностью у студентов. Такой формат из этих рейтингов выпадает. Есть вузы, которые имеют не национальное значение, а региональное – ведущие в регионе. Это тоже не учитывается. Поэтому в целом такие рейтинги нужно подвергать некоторому сомнению. Но в целом, когда их сопоставляешь, можно говорить о том, что качество нашего высшего образования растет. Хотя, конечно, есть еще, куда расти, потому что для великой державы двухсотые места – это не очень хорошо, есть еще, над чем работать", – считает Андрей Суздальцев.