Мнение: Россия до сих пор ликвидирует в Крыму ущерб от действий Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от РФ компенсации убытков, якобы нанесенных утратой Донбасса и Крыма, жители которых проголосовали за независимость от Киева на референдумах. Она считает, что украинцы могут получить около 100 миллиардов евро.
"Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит 100 миллиардов евро ", – сказала Тимошенко во вторник во время презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины.
На Украине политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная кампания еще не началась. Выборы президента пройдут весной 2019 года. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга.
Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил в эфире радио Sputnik, что убытки, которые нанесла Крыму Украина, Россия ликвидирует до сих пор.
"Я думаю, что это – наиболее яркое свидетельство того, что госпожа Тимошенко развернула активную стадию своей президентской кампании. Мы знаем, что у нее есть такие амбиции. И на сегодняшний день она – один из наиболее вероятных кандидатов на замену действующему президенту Петру Порошенко. Юлия Владимировна всегда отличалась особым умением вести такой откровенный популизм. И, конечно, это заявление – одно из проявлений предвыборного популизма. Безусловно, мы понимаем, что здесь нет никакого юридического механизма. Если мы будем смотреть правде в глаза и учитывать историческую справедливость, то еще и крымчане могут подать иски против Украины – за период нахождения в составе Украины республике был нанесен серьезный ущерб действиями украинских олигархов и власти. Последствия этого ущерба до сих пор приходится ликвидировать силами российского государства. Поэтому, безусловно, эти претензии не обоснованы, они не имеют никакого отношения к действительности", – сказал Владислав Ганжара.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.