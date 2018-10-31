Мнение: Россия до сих пор ликвидирует в Крыму ущерб от действий Украины

Юлия Тимошенко обещает добиться от России компенсаций за утрату Крыма и Донбасса. Как считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, обратиться за компенсацией к Киеву могут сами крымчане. Такое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от РФ компенсации убытков, якобы нанесенных утратой Донбасса и Крыма, жители которых проголосовали за независимость от Киева на референдумах. Она считает, что украинцы могут получить около 100 миллиардов евро.

"Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит 100 миллиардов евро ", – сказала Тимошенко во вторник во время презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины.

Она отметила, что цель ее команды – добиться от РФ компенсации за ущерб, нанесенный украинским гражданам, бизнесу и государству. По ее утверждению, материальную компенсацию смогут получить украинские военные, получившие ранения в Донбассе, семьи погибших, а также переселенцы. Кроме того, по мнению Тимошенко, должна быть проведена инвентаризация убытков, которые понесли граждане и государство.

На Украине политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная кампания еще не началась. Выборы президента пройдут весной 2019 года. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил в эфире радио Sputnik, что убытки, которые нанесла Крыму Украина, Россия ликвидирует до сих пор.

"Я думаю, что это – наиболее яркое свидетельство того, что госпожа Тимошенко развернула активную стадию своей президентской кампании. Мы знаем, что у нее есть такие амбиции. И на сегодняшний день она – один из наиболее вероятных кандидатов на замену действующему президенту Петру Порошенко. Юлия Владимировна всегда отличалась особым умением вести такой откровенный популизм. И, конечно, это заявление – одно из проявлений предвыборного популизма. Безусловно, мы понимаем, что здесь нет никакого юридического механизма. Если мы будем смотреть правде в глаза и учитывать историческую справедливость, то еще и крымчане могут подать иски против Украины – за период нахождения в составе Украины республике был нанесен серьезный ущерб действиями украинских олигархов и власти. Последствия этого ущерба до сих пор приходится ликвидировать силами российского государства. Поэтому, безусловно, эти претензии не обоснованы, они не имеют никакого отношения к действительности", – сказал Владислав Ганжара.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.