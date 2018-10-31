ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: Россия до сих пор ликвидирует в Крыму ущерб от действий Украины

(обновлено: 10:51 31.10.2018)
029876
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСтроительство федеральной трассы Таврида в КрымуСтроительство федеральной трассы Таврида в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Юлия Тимошенко обещает добиться от России компенсаций за утрату Крыма и Донбасса. Как считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, обратиться за компенсацией к Киеву могут сами крымчане. Такое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае  победы на выборах президента Украины намерена добиться от РФ компенсации убытков, якобы нанесенных утратой Донбасса и Крыма, жители которых проголосовали за независимость от Киева на референдумах. Она считает, что украинцы могут получить около 100 миллиардов евро.

"Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит 100 миллиардов евро ", – сказала Тимошенко во вторник во время презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины.

Юлия Тимошенко во время пресс-конференция бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во Львове. 11 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
"Как вернуть Крым Украине" – лайфхак от Тимошенко
Она отметила, что цель ее команды – добиться от РФ компенсации за ущерб, нанесенный украинским гражданам, бизнесу и государству. По ее утверждению, материальную компенсацию смогут получить украинские военные, получившие ранения в Донбассе, семьи погибших, а также переселенцы. Кроме того, по мнению Тимошенко, должна быть проведена инвентаризация убытков, которые понесли граждане и государство.

На Украине политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная кампания еще не началась. Выборы президента пройдут весной 2019 года. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил в эфире радио Sputnik, что убытки, которые нанесла Крыму Украина, Россия ликвидирует до сих пор.

"Я думаю, что это – наиболее яркое свидетельство того, что госпожа Тимошенко развернула активную стадию своей президентской кампании. Мы знаем, что у нее есть такие амбиции. И на сегодняшний день она – один из наиболее вероятных кандидатов на замену действующему президенту Петру Порошенко. Юлия Владимировна всегда отличалась особым умением вести такой откровенный популизм. И, конечно, это заявление – одно из проявлений предвыборного популизма. Безусловно, мы понимаем, что здесь нет никакого юридического механизма. Если мы будем смотреть правде в глаза и учитывать историческую справедливость, то еще и крымчане могут подать иски против Украины – за период нахождения в составе Украины республике был нанесен серьезный ущерб действиями украинских олигархов и власти. Последствия этого ущерба до сих пор приходится ликвидировать силами российского государства. Поэтому, безусловно, эти претензии не обоснованы, они не имеют никакого отношения к действительности", – сказал Владислав Ганжара.

Юлия Тимошенко во время выступления на форуме в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
"Новый курс для Украины", или Индивидуальная гонка Юлии Тимошенко
Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена