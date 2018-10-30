Эксперт о реакции Европы на рост военного присутствия США: прячутся в кусты

Журнал The National Interest опубликовал статью, в которой возможное размещение американской военной базы в Польше названо плохой идеей и для США, и для Европы. Эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию.

Эксперт журнала The National Interest Дуг Бэндоу назвал возможное размещение американской военной базы в Польше плохой идеей для США и Европы.

По его словам, развертывание базы не имеет смысла – сейчас едва ли кто верит, что Россия захочет напасть на Польшу. При этом Бэндоу напомнил, что речь идет о ядерной державе. Эксперт уверен, что создание новой военной базы приведет к обострению конфронтации между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, у России и так есть причины для недовольства, например, расширение НАТО на восток и вмешательство США в политику государств возле российских границ.

"Если бы Россия вела себя подобным образом в Канаде или Мексике, Вашингтон отреагировал бы резко и агрессивно", – считает он.

Автор уверен, что Европа сама в состоянии поддерживать свою обороноспособность.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию The National Interest.

"Этот эксперт реалистично воспринимает ситуацию и явно не хочет дальнейшего обострения обстановки на европейском континенте. Создание в Польше американской военной базы, развертывание там бронетанковой дивизии США, развертывание там же оперативного комплекса системы ПРО и тому подобные планы, конечно, только омрачают ситуацию и могут привести к непоправимым последствиям. И очень хорошо, что кто-то на Западе это понимает. К сожалению, подобные здравые голоса являются редкостью: лидеры многих европейских государств или подпевают американцам, или "прячутся в кусты", предпочитая отмалчиваться. А некоторые, как руководители государств Прибалтики или той же Польши, тем временем готовы отдать территорию своих стран американцам буквально за бесценок", – сказал Владимир Козин.

Ранее Польша предложила США разместить в стране постоянную военную базу. Посещая в сентябре этого года с визитом Вашингтон, президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание такой базы, и предложил назвать ее Fort Trump ("Форт-Трамп"). Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне обдумывают возможность создания такой базы. В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что эти шаги не способствуют укреплению региональной безопасности и вынуждают Москву принимать ответные меры.