Эксперт: у России появился уникальный шанс на международном рынке логистики

Япония хочет провести логистический эксперимент, использовав Транссиб и паром между Россией, Японией и Южной Кореей, сообщили в руководстве префектуры Тоттори. Политолог Сергей Гребенюк в эфире радио Sputnik оценил перспективность этой идеи.

Япония хочет провести логистический эксперимент, использовав Транссибирскую железнодорожную магистраль и паромную линию между Россией, Японией и Южной Кореей. Такое заявление сделал вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии, которая прошла во Владивостоке в рамках 23-го саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

По его словам, главная задача – сформировать новый транспортный коридор на основе включения в паромную линию DBS (Владивосток – южнокорейский Донгхэ – японский Сакаиминато) китайской провинции Цзилинь, а в дальнейшем и других территорий.

Политолог Сергей Гребенюк в эфире радио Sputnik отметил, что у России – большой потенциал для реализации подобных проектов.

"Идея перевалки грузов через Транссиб и включение России в глобальный процесс сортировки и обработки перевалки грузов лоббируется нашей страной достаточно давно. Россия обладает достаточно мощным потенциалом для реализации таких проектов. Нам как транспортному коридору есть что предложить и странам Азии, и странам Европы. На мой взгляд, если идея не будет политизирована и увязана с какими-то геополитическими играми, она сама по себе перспективна", – сказал Сергей Гребенюк.

По его словам, транспортная отрасль в России уже готова для включения в крупные международные логистические проекты.

"Транспортная отрасль в России достаточно уверенными темпами проходит модернизацию в соответствии с нуждами не только России, но и наших ближайших партнеров. Прежде всего, это касается железнодорожного сообщения, морского сообщения. Рынок логистики достаточно быстро развивается, у России есть уникальный шанс в него включиться. Для этого есть все предпосылки: Россия идет по пути модернизации своего предложения, чтобы оно было конкурентным на глобальном рынке", – отметил Сергей Гребенюк.

Ранее японская газета "Иомиури" сообщила, что Россия и Япония планируют задействовать Транссибирскую магистраль для развития так называемого третьего канала поставок товаров между двумя странами. Сейчас грузы между Японией и Россией доставляются в основном либо по воздуху, либо по морю. По данным японского министерства транспорта, сроки транспортировки по морю составляют от 53 до 62 дней. Доставка самолетом происходит в разы быстрее, но высокозатратна. По мнению специалистов, перевозка грузов по Транссибирской магистрали позволит сократить расходы компаний до 40 процентов, а срок поставки составит около 20-27 дней.