Эксперт: у России появился уникальный шанс на международном рынке логистики

По его словам, главная задача – сформировать новый транспортный коридор на основе включения в паромную линию DBS (Владивосток – южнокорейский Донгхэ – японский Сакаиминато) китайской провинции Цзилинь, а в дальнейшем и других территорий.
Политолог Сергей Гребенюк в эфире радио Sputnik отметил, что у России – большой потенциал для реализации подобных проектов.
"Идея перевалки грузов через Транссиб и включение России в глобальный процесс сортировки и обработки перевалки грузов лоббируется нашей страной достаточно давно. Россия обладает достаточно мощным потенциалом для реализации таких проектов. Нам как транспортному коридору есть что предложить и странам Азии, и странам Европы. На мой взгляд, если идея не будет политизирована и увязана с какими-то геополитическими играми, она сама по себе перспективна", – сказал Сергей Гребенюк.
По его словам, транспортная отрасль в России уже готова для включения в крупные международные логистические проекты.
"Транспортная отрасль в России достаточно уверенными темпами проходит модернизацию в соответствии с нуждами не только России, но и наших ближайших партнеров. Прежде всего, это касается железнодорожного сообщения, морского сообщения. Рынок логистики достаточно быстро развивается, у России есть уникальный шанс в него включиться. Для этого есть все предпосылки: Россия идет по пути модернизации своего предложения, чтобы оно было конкурентным на глобальном рынке", – отметил Сергей Гребенюк.