Политолог рассказал, сможет ли Саакашвили вернуться на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается вернуться на Украину в 2019 году, заявил его соратник. В эфире радио Sputnik политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия прокомментировал эти намерения.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину в мае следующего года, после президентских выборов, заявил его соратник, депутат Верховной рады, член партии "Движение новых сил" Юрий Деревянко.

"Саакашвили вернется в Украину в мае 2019 года, после выборов президента. До выборов в парламент он будет активным участником политической жизни страны",- цитирует Деревянко украинское информагентство УНИАН.

В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили. Киевские власти выслали его в Польшу, с территории которой он осенью незаконным способом попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Украинская пограничная служба запретила Саакашвили до 2021 года въезд в страну.

Деревянко не сообщил, каким именно образом Михаил Саакашвили планирует пересечь украинскую границу.

Ранее Саакашвили заявлял, что вернется на Украину, после того, как президент Петр Порошенко уйдет с должности. Также он анонсировал участие партии "Движение новых сил", лидером которой он является, в парламентских выборах на Украине в 2019 году.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы.

В эфире радио Sputnik политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия поделился мнением о том, сможет ли Саакашвили вернуться на Украину.

"Я не уверен, что Саакашвили вернется на Украину. Судя по тому, как его выпроводили с Украины, американцам он больше там не нужен. Он выполнил определенную функцию, которую они на него возлагали. И ему дали понять, что он должен сидеть спокойно, заниматься каким-нибудь другим делом в Амстердаме и особо не вякать. Но Саакашвили человек очень энергичный, он никак не смирится с положением пенсионера, ему очень хочется быть в политике, на телеэкранах — быть фигурой, о которой говорят. У него очень сильная страсть к этому, и успокоиться ему будет трудно. Что касается слов о том, что он вернется, то про него давно говорят, что он и в Грузию вернется. Но туда он сможет вернуться в том случае, если американцы решат, что в Грузии надо резко дестабилизировать ситуацию. Тогда они могут его направить. На Украине им это на данном этапе не нужно, и после президентских выборов, думаю, тоже не понадобится. Поэтому вряд ли они его на Украину пошлют", — сказал Александр Чачия.

