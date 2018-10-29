Эксперт о российском вертолете будущего: здесь скорость – очень важная вещь

В Сети опубликовали изображения российского вертолета будущего. В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал фотографии и рассказал о применяемой технологии "наступающей лопасти".

В Сети появились снимки концепта российского перспективного боевого вертолета, фотографии опубликовал американский журнал Defence Blog.

На изображениях можно увидеть соосную схему несущих винтов, которая является типичной для вертолетов "Камова". Судя по изображениям концепта, разрабатываемый вертолет будет иметь крылья и убираемое шасси, кресла в кабине экипажа расположены рядом друг с другом.

Defence Blog сообщает, что разработчики занимаются улучшением скоростных и аэродинамических характеристик машины.

Как ожидается, новинка будет оснащена средствами инфракрасного противодействия для подавления авиационной техники противника, модель сможет развивать скорость до 700 километров в час. В публикации Defence Blog не уточняется, когда и где были сделаны фотографии. На какой стадии разработки находится вертолет, также неизвестно.

В феврале 2018 года вице-премьер Юрий Борисов, на тот момент занимавший пост заместителя министра обороны, заявил, что российские военные планируют получить на вооружение сверхскоростной вертолет, который сможет развивать скорость до 400 километров в час.

Он уточнил, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет за срок не менее пяти-семи лет.

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский на авиасалоне Dubai Airshow 2017 рассказал о том, что в 2018 году компания представит Минобороны две концепции перспективного скоростного вертолета (ПСВ), из которых военное ведомство выберет проект для дальнейшей разработки.

По словам Богинского, над концепциями работают два конструкторских бюро. Ожидается, что ПСВ сможет развивать скорость до 350 километров в час. На сегодняшний день максимальная скорость современных вертолетов, в частности ударных машин типа Ми-28Н "Ночной охотник", ограничена примерно 300 километрами в час.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал снимки концепта российского перспективного боевого вертолета.

"Это перспективная модель разработки КБ "Камова", которое применяет технологию "наступающей лопасти". Это связано с особенностями и аэродинамикой несущего винта и зонами обтекания. Аналог такой технологии есть. Это вертолет Raider компании Sikorsky Aircraft, который сейчас проходит испытания. Что касается применения технологии скоростного полета, то мы это можем делать. В технологии "наступающей лопасти" используются специальные рулевые машинки, управляемые компьютерами, и каждая лопасть ведет себя особым образом в процессе различных режимов полета. То есть это не механическое, а электродистанционное управление лопастями несущего винта, что дает возможности по скорости полета. А саму горизонтальную скорость полета обеспечивает толкающий винт, расположенный в хвостовой части машины, благодаря ему вертолет достигает достаточно приличных скоростей. На мой взгляд, именно этот принцип – "наступающей лопасти" – наиболее перспективный из всего многообразия, которое было разработано в мире. Радостно, что выбрали именно камовскую схему", – сказал Дмитрий Дрозденко.

По его словам, главное, чего добиваются разработчики, это высокой скорости полета.

"Скорость для боевого вертолета – это время, через которое он сможет оказать поддержку, например, нашей десантной группе, попавшей в окружение; это время, через которое он сможет нанести удар; это время нахождения под огнем, когда он пересекает опасную территорию. То есть скорость для боевого вертолета – это очень важная вещь", – отметил эксперт.