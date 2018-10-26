Посол России в Италии: из-за антироссийских санкций ЕС теряет миллиарды

Итальянское правительство неуклонно заявляет о контрпродуктивности антироссийских санкций, потери ЕС из-за них уже исчисляются миллиардами евро. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал посол России в Италии Сергей Разов.

Итальянское правительство неуклонно и последовательно заявляет о контрпродуктивности и вредоносности введенных Брюсселем ограничений, Для выхода из сложившейся ситуации, когда из-за антироссийских санкций экономика Евросоюза теряет миллиарды евро, нужны коллективные решения. Об этом в интервью радио Sputnik на полях XI Евразийского экономического форума в Вероне рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Италии Сергей Разов.

"Наша принципиальная позиция – не мы санкции вводили, не нам ставить вопрос об их отмене. Российская экономика при всех трудностях, связанных, в том числе, с санкционным режимом, адаптировалась к новой ситуации. Об этом и президент, и председатель правительства неоднократно говорили, приводя конкретные фактические данные, как живет наша экономика. Мы ценим, что новое итальянское правительство неуклонно и последовательно заявляет о контрпродуктивности, вредоносности санкций, которые отражаются, в том числе, на интересах итальянских производителей. Как итальянские коллеги смогут трансформировать свои публичные заявления в конкретные действия в рамках Евросоюза – это их дело, мы не вмешиваемся в их внутренние дела. Нет весов, на которых можно взвесить реальные объемы потерь от санкций и наших ответных действий. Но они измеряются миллиардами евро – это признают различные организации, правительство. Чтобы выйти из этой ситуации, нужны коллективные решения. Мы надеемся, что разум восторжествует, что рано или поздно возобладает осознание того факта, что экономика европейцев и европейских производителей очень много теряет от того, что они сделали", – сказал Сергей Разов.

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