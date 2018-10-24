"Казаться важным". Политолог о призывах Дуды по "Северному потоку-2"

Президент Польши Анджей Дуда призвал Германию отказаться от "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов высказал мнение о том, какую цель преследуют в Варшаве, вновь и вновь поднимая этот вопрос.

Президент Польши Анджей Дуда вновь призвал Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Укринформ.

"Этот проект не должен быть реализован", – подчеркнул Дуда.

По его мнению, "Северный поток-2" приведет к нарушению энергетического баланса, создаст угрозу энергетической безопасности ряда центрально- и восточноевропейских стран и усилит доминирующее положение "Газпрома". Дуда считает, что в этом случае речь идет не об экономическом, а о геостратегическом проекте.

По словам Дуды, для Германии было бы целесообразнее закупать больше сжиженного природного газа, к примеру, в США.

"Это также стратегическое политическое решение", – сказал президент Польши.

Штайнмайер с этим не согласился, заявив, что решение должно быть экономическое, а не политическое.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов поделился мнением о том, какую цель преследуют в Варшаве, вновь и вновь поднимая этот вопрос.

"Несмотря на то, что все принципиальные решения о строительстве "Северного потока-2" приняты и практически ничто остановить проект не может, тем не менее, риторические попытки различных европейских правительств высказываться против этого проекта будут продолжаться. Это связано не столько со стремлением каким-то образом противодействовать этому проекту (хотя такое желание, безусловно, присутствует), сколько с желанием самих этих правительств, этих выступающих показать свою значимость: что они по-прежнему могут оказывать влияние на принятие решений. Таким образом они привлекают дополнительное внимание к значимости соответствующих государств, в данном случае речь идет о Польше, и позиционируют себя в качестве представителей важных европейских держав", – сказал Сергей Козлов.

Проект "Северный поток-2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода пропускной способностью 55 млрд кубометров в год через Балтийское море. Новый трубопровод планируют построить рядом с "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство осталось получить только от Копенгагена.

Против прокладки газопровода выступают несколько государств, в частности Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Помимо этого, лидеры Латвии и Литвы считают проект политически мотивированным.