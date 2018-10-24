Политолог о словах Могерини про Черное море: экспансия ЕС? Это что-то новое

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала Черное море "европейским". В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш назвал это заявление экспансионистским, и, вместе с тем, политическим.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерни объявила Черное море "европейским".

"Позвольте мне напомнить, что Черное море – это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе", – заявила она, выступая в Европарламенте.

В конце сентября министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на другое заявление Могерини о том, что Балканы – это территория Евросоюза и другим там места нет. Лавров отметил, что подобные "великодержавные заявления" не делают чести Евросоюзу.

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш назвал нынешнее заявление Могерини экспансионистским, и, вместе с тем, политическим.

"Это вполне экспансионистское заявление. Хотя можно говорить, что Черное море является, в том числе, зоной легального присутствия НАТО, учитывая, что Болгария и Турция являются его членами. Вместе с тем, экспансия Европы – это нечто новое. До сих пор можно было говорить об экспансии НАТО, но не Евросоюза. Понятно, что заявление Могерини, в первую очередь, адресовано России, приписываемой России милитаризации региона. Другой вопрос, если Могерини таким образом собирается легитимировать демилитаризацию региона с натовской стороны или с европейской стороны, то это было бы крайне негативно. Но у ЕС нет собственных вооруженных сил, поэтому по сути такого рода заявления остаются заявлениями политическими – Могерини некомпетентна в плане дислокации или перемещения военных сил", – сказал Кирилл Коктыш.

В октябре генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии НАТО – Грузия заявил, что страны военного блока выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России в Черном море.

В июле в Одесской области проводились международные учения Sea Breeze – 2018 с участием Украины и США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи заявляла, что Москва рассматривает учения как попытку дестабилизировать ситуацию на Черном море. По словам Захаровой, ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные "игры с огнем" и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности.