"Ухудшение или прорыв?" Политолог об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik предположил, хватит ли оставшегося времени на подготовку переговоров.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в ноябре – на мероприятиях, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.

"Она (встреча – ред.) еще не организована, но, наверное, мы встретимся", — сказал Трамп журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее о договоренности провести такую встречу сообщили помощник российского лидера Юрий Ушаков и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, который посетил Москву.

Как отметил Юрий Ушаков, Кремль расценивает визит Болтона как готовность Вашингтона поддерживать диалог.

"Расцениваем поездку господина Болтона в Россию как готовность администрации Трампа, несмотря на тяжелую общую ситуацию в наших отношениях, поддерживать с нами политический диалог. Мы эту готовность, такое намерение со своей стороны тоже поддерживаем", — сказал Ушаков журналистам.

По словам Ушакова, после торжественных мероприятий в Париже главы государств проведут двустороннюю встречу. Ее продолжительность зависит от самих президентов, добавил он.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik поделился мнением об ожиданиях от предстоящих переговоров.

"Повестка определена давно, она актуальна, вопросы прорабатывают в различных ведомствах на постоянной основе. Времени достаточно, чтобы эту повестку сформулировать и обновить – к встрече подготовиться успеют. Трамп делает попытки нормализовать отношения с Россией, но политическая элита на протяжении двух лет блокирует любые попытки нормализации отношений, очевидно, это будет происходить и впредь. Как только Трамп пытается снизить накал санкционной войны, он сам оказывается на грани импичмента. Сложно понять, какого результата он хочет от этой встречи. Результат непредсказуем. Опять могут посыпаться обвинения в том, что Трамп хочет помочь России, что он предатель. И это опять может спровоцировать усиление санкционной войны. Может произойти неконтролируемое ухудшение отношений как внутри США, так и между нашими странами. Но может и произойти прорыв, какие-то договоренности", — сказал Владимир Киреев.