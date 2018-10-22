Политолог: если США развяжут новую войну, Киеву "будет даже интересней"

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что "относится с пониманием" к планам США выйти из договора с Россией по РСМД. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак отметил, что в Киеве поддержат любую инициативу Вашингтона.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с пониманием относится к намерению США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), важность которого ранее отметили власти многих стран мира.

"С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД", – написал Климкин в своем микроблоге в Twitter, отметив, что "архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из него. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, сказал также, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который находится в Москве.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что в Киеве поддержат любую инициативу Вашингтона.

"Климкин может "отнестись с пониманием", даже не вникая в суть – что бы ни сказал Трамп, Климкин его полностью поддерживает. Такая политика у нынешнего украинского руководства. Поэтому удивляться нечему. Если эти руководители развязали войну на Донбассе, пришли на крови, то они совершенно не смущаются, если какие-то действия их покровителей направлены на дестабилизацию обстановки в мире, на нагнетание напряженности. Это их не волнует. Если развяжутся еще войны, то им будет даже интересней. Действительно, заявление Трампа чревато серьезными последствиями. Но на Украине приветствуется все, что говорит Америка, причем, Киеву непринципиально, кто руководит США, они заведомо поддерживают руководство Соединенных Штатов, доказывая свою лояльность. Это традиционная связка: поставленное Западом руководство на Украине отрабатывает вложенные в него средства, усилия, ресурсы", – сказал Александр Дудчак.