Военный эксперт прокомментировал поставку в армию нового полка ЗРС С-400

Минобороны получило очередной полк ЗРС С-400 "Триумф". В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Пылаев отметил, что такие комплексы способны отразить различную угрозу.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках гособоронзаказа передал Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили журналистам в пресс-службе концерна.

"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, расчеты Воздушно-космических сил с задачей справились отлично. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения", – сказали в пресс-службе.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз — Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Пылаев отметил значение поставок очередного полкового комплекта ЗРС в распоряжение армии.

"Это замечательно. Такие комплексы предназначены не для предотвращения каких-то разовых инцидентов, а для отражения массированных воздушных атак, причем, самыми разными средствами нападения: как самолетами, крылатыми ракетами, так и ракетами баллистической траектории – тактико-технические характеристик достаточно для того, чтобы отразить и такую угрозу в том числе. На уровне тактического применения – это хорошая ракета, и это показывают все учения, которые мы можем проводить, как у себя, так и совместно с другими странами. Кроме того, С-400 – это в перспективе существенная прибавка к экспортному портфелю на рынке вооружений – на нашем сегменте этого рынка", – сказал Александр Пылаев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в 2018 году ВКС РФ получили три зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" для поставки в подразделения противовоздушной обороны военных округов. Первый ЗРС был передан Минобороны РФ в июле. Передача второго комплекта прошла досрочно в августе.

В начале октября Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 млрд долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.