"Надо же им чем-то заниматься". Эксперт о самолетах-разведчиках у границ РФ

Американский самолет провел разведку у западных границ России. В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, профессор Александр Гусев прокомментировал полеты американских самолетов-разведчиков.

Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U совершил полет вдоль западных границ России. Данные о его маршруте опубликовал ресурс PlaneRadar.

Воздушное судно с регистрационным номером 64-14849 и позывным LUIGI16 заметили в воздушном пространстве Литвы. RC-135U также пролетел над территорией Латвии и Эстонии.

Самолет приближался к российской границе на расстояние 52,75 километра.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Так, 8 октября стратегический дрон ВВС США заметили у побережья Крыма, двумя днями ранее – неподалеку от Калининградской области. За неделю до этого американский беспилотник также зафиксировали в районе Крыма и Краснодарского края.

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал эти полеты.

"ВВС США постоянно проводят разведку у западных и северных границ нашей страны. Цель – сбор разведывательных данных, самолеты начинены аппаратурой высокого разрешения, идет съемка мест концентрации наших Вооруженных сил. Эта информация поступает на стол главе Пентагона, анализируется, оценивается. С этой точки зрения, эти полеты контролируют практически всю западную границу России со многими странами, поскольку эти страны являются членами Североатлантического блока, и американские самолеты – это часть его стратегического потенциала. Если говорить об американских военнослужащих в Европе, то там их порядка 65 тысяч, и всем им нужно чем-то заниматься. Достаточно большая часть занимается как раз сбором информации. Особенно их интересуют системы С-300, С-400, С-500, "Искандеры". Их интересуют точки дислокации наших межконтинентальных ракет. Но до них им не добраться", – сказал Александр Гусев.