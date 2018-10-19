Мнение: Украина может открыть хоть 10 разведцентров, только толку не будет

На Украине начали строить новый разведцентр. В эфире радио Sputnik публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Александр Чаленко отметил, что украинская разведка уже не раз демонстрировала свой низкий потенциал.

На Украине начато строительство современного разведцентра европейского уровня, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны страны. Символическую капсулу в фундамент нового здания заложил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО", – цитирует Турчинова пресс-служба ведомства.

В эфире радио Sputnik публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Александр Чаленко рассказал, что скептически относится к этим словам.

"Я сам сталкивался со службами безопасности Украины и помню, какой был непрофессионализм в украинских спецслужбах различных ведомств, начиная с СБУ и заканчивая военной разведкой Минобороны Украины. Я настолько скептически отношусь к возможности набрать нормальный кадровый потенциал для работы в этом центре, что даже не представляю, что они будут разведывать. Украинская разведка, в силу своего низкого качества, ничего не может. Это показали события весны и лета 2014 года, зимы 2015 года на войне в Донбассе, когда украинская разведка все, что только возможно, провалила. Думаю, рапорты об открытии нового разведцентра – это мероприятие для внутреннего потребления, чтобы показать украинским гражданам: мол, мы все делаем для того, чтобы Донбасс и Крым возвратились в Украину – разведка будет над этим работать. Это бравурные речи, бравурные отчеты, но за ними, уверен, не будет стоять никаких реальных дел. Они могут открывать хоть десять центров, только пользы от этого не будет", – сказал Александр Чаленко.