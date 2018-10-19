"Военный интернет". Эксперт оценил объединенную систему цифровой связи

Российская армия получит объединенную систему цифровой связи. В эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов отметил, что система значительно повысит боеготовность ВС и оперативность управления войсками.

Вооруженные силы России получат объединенную систему цифровой связи, сообщил начальник Главного управления связи генерал-полковник Халил Арсланов.

"Одной из первоочередных задач строительства в области военной связи является создание и развертывание объединенной автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС) Вооруженных сил РФ на основе применения последних отечественных разработок в области современных цифровых средств спутниковой, радио-, радиорелейной и тропосферной связи, а также цифровых систем передачи информации с применением волоконно-оптических технологий", – приводит слова Арсланова газета "Красная звезда"

Арсланов отметил, что важную роль отведут спутниковой связи. Военные спутники позволяют обеспечить надежной связью абонентов различного ранга: от пунктов управления стратегического звена до подвижных объектов в тактическом звене управления, включая командиров отдельных подразделений (персональную связь).

По его словам, для обеспечения связи на поле боя в новую систему войдут радиостанции шестого поколения, которые смогут "строить сети когнитивной радиосвязи с увеличенной пропускной способностью, в том числе в условиях организованных и непреднамеренных помех".

"Для функционирования единого контура управления от средств разведки до средств огневого поражения разработаны и поставляются в войска универсальные носимые комплекты военнослужащих и комплексы разведки, управления и связи. Входящие в их состав средства связи имеют малые массогабаритные размеры и обеспечивают передачу речи и данных при воздействии средств радиоподавления противника", – рассказал Арсланов о системах связи для разведчиков.

В эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов отметил, что объединенная система значительно повысит боеготовность ВС и оперативность управления войсками.

"Система комплексной мультивекторной связи по своей значимости и возможностям на несколько порядков превосходит ранее действовавшие локальные системы средств военной связи. По сути, это связь нового поколения. Она представляет собой военный интернет. Здесь нет необходимости военным использовать какие-то средства коммутации для переключения между спутниковой военной связью, связью проводной, цифровой, осуществляемой по радиоканалу. Фактически это все осуществляется в автоматическом режиме, на более высоком уровне защиты информации с использованием последних криптографических алгоритмов защиты данных. Эта связь на несколько порядков повысит боеготовность наших Вооруженных сил и оперативность управления войсками, начиная от высшего командного звена и заканчивая рядовым, у которого также будут иметься эти средства связи. Этот комплекс является основой для того, чтобы в боевой экипировке, например "Ратник", военнослужащий чувствовал себя комфортно и выполнял все необходимые боевые задачи", – сказал Виталий Вехов.