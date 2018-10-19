Мнение: ситуация в системе ЖКХ Киева близка к катастрофической

В Киеве массово лопнули трубы после подачи горячей воды. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал ситуацию.

В Киеве после возобновления работы котельных и подачи горячей воды массово лопнули трубы. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы администрации украинской столицы Петр Пантелеев.

По словам чиновника, в столице зафиксировано более 300 прорывов, по всему городу работают 34 восстановительные бригады.

"Получаем трубопроводы в таком состоянии, меняем", – написал чиновник, приложив к посту фотографии, демонстрирующие плачевное состояние киевской системы водоснабжения.

Пантелеев пообещал, что власти постараются "максимально оперативно" восстановить подачу горячей воды.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения. По его мнению, городу приходится тратить слишком много на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети.

Горячей воды не было в Киеве практически все лето. Причиной стали долги "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украина".

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал ситуацию.

"Ситуация в системе жилищно-коммунального хозяйства Киева близка к катастрофической. После заявления господина Кличко о необходимости отказа горожан от централизованного горячего водоснабжения прорыв труб отопления можно считать результатом целенаправленной, планомерной политики руководства Киева и руководства Украины на уничтожение систем жизнеобеспечения, которые могли бы поддержать украинцев этой зимой. Безусловно, ни летом, ни весной никакая профилактика не проводилась. Всем понятно, что система требует капитального ремонта, который не проводился последние пять лет. Ситуация в Киеве, как в капле воды, отражает колоссальный объем проблем не только в ЖКХ Украины, но и в вопросах бюджета, политики и вопросах будущего обеспечения страны хотя бы на ближайшие полгода. (Президент Украины Петр) Порошенко занят выборами, Кличко занят собой, а жителями Украины заниматься, по сути, некому. Кроме политических интриг, дрязг Порошенко и его окружение больше ничего не интересует. Естественно, киевляне, как и остальные жители Украины, сегодня страдают", – сказал Вадим Колесниченко.