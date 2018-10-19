"Чемодан без ручки". Военный эксперт о старых кораблях США для Украины

США планируют передать ВМС Украины старые американские фрегаты, сообщили СМИ. Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik вспомнил в связи с этим поговорку: "хочешь разорить бедную страну – подари ей авианосец".

В украинском сегменте интернета скептически отнеслись к информации о планах Вашингтона передать Украине старые фрегаты типа Oliver Hazard Perry. В комментариях к новости многие пользователи раскритиковали практику Киева принимать на вооружение списанную иностранную технику.

Ранее издание "Український мiлiтарний портал" со ссылкой на собственные источники сообщило, что военный атташе посольства США в Киеве предложил передать ВМС Украины американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry.

Сообщается, что американские корабли могут поступить на Украину в рамках программы Пентагона по передаче другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества.

"Здесь нет ничего замечательного, тем более великолепного. Кораблям 50 лет, и Пентагон не желает платить американцам за их утилизацию", – заметил Юрий Токарчук.

"Наши в раздумьях, а как откат получить?", – сыронизировал Василь Шепель.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, последний из них вывели из состава флота США в 2015 году. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии и Египта.

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение украинского портала.

"Ситуация с передачей Украине старых фрегатов США – не такая однозначная. Любое вооружение остается вооружением, и если эти фрегаты – не просто рухлядь, а законсервированные корабли на ходу, то это может серьезно усилить абсолютно нулевые на сегодня ВМС Украины. Но существует несколько проблем: нужно, прежде всего, восстановить корабли, нужно обучить экипажи и нужно поставить на корабли тот спектр вооружений, который может себе позволить Украина", – отметил Владислав Шурыгин.

Он уверен, что получение старых американских фрегатов принесет Военно-морским силам Украины больше вреда, чем пользы.

"Есть такая старая поговорка: "хочешь разорить бедную страну – подари ей авианосец". Сегодня Украина неспособна содержать даже имеющийся флот и восстановить те корабли, которые у нее уже есть. А получая от США такие корабли, она вместе с ними получает новую громадную дыру в военном бюджете. В то же время даже с этими кораблями ВМС Украины рядом с военно-морским флотом России – величина бесконечно малая. И вопрос в том, насколько этот "чемодан без ручки" нужен Украине. Я думаю, что она его, конечно, возьмет: от подарков "большого дяди" отказываться нельзя. А нам нужно отнестись к этому спокойно", – считает Владислав Шурыгин.

В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.