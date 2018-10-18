Американист: США ничего не остается, как "пить у нас кровь по мелочам"

Вашингтон будет вводить новые санкции против России "каждые месяц-два", заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США оказались в двойственной ситуации.

США будут вводить новые санкции против России из-за ситуации на Украине каждые один-два месяца. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два", – сказал Волкер.

Он отметил, что США "очень тесно работают с европейскими союзниками" по вопросу антироссийских санкций.

По словам Волкера, он верит в эффективность санкций и видит свидетельства этого в России.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Euronews подчеркнул, что с помощью санкций США и Европа решают свои внутриполитические вопросы, прекрасно понимая при этом, что повлиять на позицию России они не смогут. Он пояснил, что из-за небольшого объема российско-американского товарооборота бизнес США не очень сильно страдает от санкций в отношении России, чего нельзя сказать о предпринимателях из Евросоюза.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США в данном случае оказались в двойственной ситуации.

"Те ограничительные меры, которые вводят США, не оказывают должного влияния – это уже известно всем. Чтобы серьезно нам досадить, они должны перейти к таким мерам, которые поставят отношения между государствами в пограничное состояние, то есть на грань войны. А к этим мерам они переходить не будут, несмотря на всю риторику. Поэтому ситуация здесь достаточно двойственная: с одной стороны, очень много шума, они нагнетают, но с другой стороны, они прекрасно осознают, что есть определенные черты, которые они перейти не способны. Да, мы в последнее время сильно встроились в мировую экономику, и это наша слабость, но это палка о двух концах. То есть даже если мы находимся на нижних этажах пирамиды глобальной экономики, то выталкивание России может привести к обрушению всей этой конструкции. Поэтому, несмотря на все заявления, переходить к супер жестким мерам они не станут. Это выйдет им дороже", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

По его словам, для США остановиться в вопросе санкций значило бы потерять лицо, а они не могут на это пойти. Однако, как считает эксперт, вечно ограничения вводиться не могут.

"Для того чтобы ставить отношения на грань, должны произойти какие-то супер глобальные события. Например, если вдруг Россия сойдет с ума и действительно захватит всю Украину, что, естественно, никто делать не собирается. Поэтому у нас будут продолжать "пить кровь" по мелочам, сотрясать воздух риторикой. Потому что сказано слишком много, и просто так затормозить эту машину они не способны, это будет значить потерять лицо. И пока, понимая, что сделать они ничего не могут и отступиться не могут, в этой патовой ситуации они будут стараться сохранять свой боевой настрой, делая вид, что у них все получается. Но любые ограничительные меры конечны. Нельзя бесконечно кричать: "Волки, волки!". Это, в конце концов, надоест. И это уже надоедает и здесь, и там", – заключил Михаил Синельников-Оришак.

Отношения России и западных стран ухудшились после того, как Запад обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции. После чего Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.