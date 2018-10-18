Политолог рассказал, что заставляет молодежь примерять "плащ убийцы"

Президент России Владимир Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации, отметив, что все началось с расстрелов в школах США. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Колядин высказал мнение о том, как бороться с подобными "издержками времени".

Трагедия в Керчи стала результатом глобализации, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба.

"В соцсетях, в интернете, мы видим, что целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах в Соединенных Штатах", – сказал Путин.

По словам президента, в Сети создается слишком мало нужного для молодежи контента, из-за чего примеры подлинного героизма замещаются в сознании молодых людей его суррогатом.

"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают, это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, но и в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма", – подчеркнул Путин.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу и взорвал бомбу в учебном заведении. По последним данным, погиб 21 человек – 16 студентов и пять работников колледжа, более 50 человек пострадали. Стрелок покончил с собой. Его мотивы пока неясны.

Сначала уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В эфире радио Sputnik политолог Андрей Колядин высказал мнение, что молодым людям в мире не хватает правильных ориентиров.

"Сегодняшний информационный мир действительно не имеет границ. И в зависимости от уровня воспитания, от среды, в которой находится человек, он воспринимает те сегменты информационного мира, которые ему ближе. К большому сожалению, молодые люди с неокрепшей психикой и с невыстроенной системой ценностей часто становятся сторонниками той информации, которая, мягко говоря, ничего хорошего миру не несет. Это относится и к событиям в Америке, где негодяй расстреливает своих одноклассников. Это могут быть похождения вымышленного героя в компьютерной игре – кровавой и беспощадной. И молодые люди примеряют на себя плащ садиста и убийцы, и идут пробовать себя на улицах. Думаю, что это издержки времени. И бороться с этим можно только изменением системы воспитания, системы ценностей, системы информации, которые могли бы давать правильные ориентиры. Чтобы молодые люди вместо винтовки брали и делали что-то полезное для общества и гордились бы собой. И были бы живы", – сказал Андрей Колядин.