Очевидец трагедии в Керчи: люди разбивали окна, чтобы выбраться из колледжа

Число погибших при стрельбе в керченском колледже выросло до 19 человек. В эфире радио Sputnik очевидец трагедии, учащийся колледжа Сергей рассказал о случившемся.

В результате взрыва и стрельбы в керченском колледже, по последним данным, погибли 19 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Ранее сообщалось о 18 жертвах. Несколько десятков человек ранены.

В понедельник в политехническом колледже в Керчи произошла стрельба и подрыв самодельного взрывного устройства. По инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В эфире радио Sputnik очевидец трагедии, учащийся колледжа Сергей рассказал о случившемся.

"Я услышал взрыв. Я был в другом корпусе, вышел и увидел, что люди бегут. Увидел парня, у которого горлом текла кровь. Я начал спрашивать у всех, что случилось. Уже стоя в парке, я увидел дым (в здании колледжа – ред.), видел, как люди разбивали окна, чтобы выбраться из здания, как они прыгали со второго этажа на машины, которые стояли под окнами колледжа. Я подождал, пока мои одногруппники соберутся, мы ушли от этого места подальше, вглубь парка. Потом мы вернулись, подошли поближе к колледжу, и я увидел, что лежали на носилках люди, других еще выносили из колледжа. Было много убитых и пострадавших", – сказал Сергей.

Сообщается, что причастным к инциденту может быть студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Он открыл стрельбу из ружья, а позже взорвал самодельное устройство в столовой техникума. Тело подозреваемого нашли в библиотеке на втором этаже, он покончил с собой.

Как следует из приказа, подписанного 20 августа 2015 года, Владислав Росляков был зачислен в колледж с 1 сентября 2015 года на специальность "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий" в группу МЭПЗ-15 Керченского политехнического колледжа. Обучение проходило за счет республиканского бюджета на базе основного общего образования.