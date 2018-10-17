Мнение: в США готовят общественность к изменению политики санкций против РФ

Санкции США привели к неожиданному эффекту в России, пишет WSJ. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik назвал появление статьи именно в данном издании явлением показательным.

Американские санкции привели к "неожиданному подъему" в российской экономике, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что ограничительные меры, навязанные США, спровоцировали рост цен на нефть и ослабление рубля, что вкупе лишь укрепило экономику России.

По версии WSJ, санкции Вашингтона против Тегерана привели к тому, что с середины августа нефть подорожала на 14%, а это позволяет экспортерам черного золота из России значительно увеличить выручку. В частности, подчеркивает газета, котировки российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в этом году поднялись на 56% и 39% соответственно. Рубль, в свою очередь, с апреля подешевел на 15%, а низкая стоимость валюты означает рост конкурентоспособности российских товаров.

"Россия лучше чувствует себя с высокими ценами на нефть и слабым рублем. С точки зрения бюджетной перспективы это вдвойне позитивно", – приводит газета слова эксперта из инвестиционной компании Aberdeen Asset Management.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik назвал появление этой статьи именно в WSJ показательным явлением.

"Идет подготовка общественного мнения через The Wall Street Journal – самый влиятельный орган массовой информации в США, его читают все, начиная со студентов и заканчивая президентами компаний. Идет, как мне кажется, определенный зондаж общественного мнения, что политику санкций в отношении России надо менять. Санкции, как известно, имеют обоюдоострый характер. Они непрерывно вводятся новыми пакетами, но в американском обществе уже утвердилось мнение, что санкции фактически не выполняются, игнорируются. Потому что американские компании, российские компании находят обходные пути, работают через третьи страны, через офшоры. В этой ситуации американский бизнес, в отсутствие прямых связей и контактов, несет определенные убытки. И это еще одно подтверждение того, что против России применять санкции в широком объеме, в общем, невыгодно. Россия всегда найдет выход, и он будет не в пользу тех, кто вводит санкции", – сказал Александр Кубышкин.