"Волей-неволей". Эксперт оценил контракт Польши на поставку СПГ из США

Польша подписала 20-летний контракт на поставку СПГ из США. В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил неоднозначность сделки.

Польская PGNiG и американская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет, сообщил глава польской компании Мачей Вожняк. Он уточнил, что поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке, и сама будет указывать порт назначения.

Два миллиона тонн – это около 25 танкеров в год, а после регазификации – 2,7 млрд кубометров голубого топлива. Стоимость пока не разглашается.

В сентябре президент США Дональд Трамп обещал Варшаве поставки "огромного количества СПГ по хорошей цене".

Накануне бывший министр обороны страны Антони Мачеревич заявил, что Россия и Германия при строительстве "Северного потока-2" "затягивают петлю" на шее Польши, стремясь сделать зависимыми и Варшаву, и всю Европу. Политик также назвал США единственным и главным союзником Польши.

В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал подписание долгосрочного контракта на поставку Польше американского СПГ.

"Логика такая: Польша является проводником американской политики в Европе, там заявляют, мол, американский газ – это наше спасение, и при этом за два года работы своего терминала они закупили всего один танкер с СПГ из США, несмотря на то, что за это время в Америке достаточно сильно выросло его производство. Это создает явное несоответствие между словами и делами. Поэтому им нужно было показать хоть какой-то результат, доказывающий, что они действительно проводят политику в сфере закупки американского СПГ", – сказал Алексей Гривач.

Он отметил неоднозначность сделки.

"В Польше публично заявляют, что не будут продлевать долгосрочные контракты на закупки российского газа, истекающие в 2022 году. Волей-неволей им надо что-то предложить в качестве вероятной альтернативы, хотя бы для того, чтобы создать видимость, что они над этим работают. Кроме того, по этому проекту еще не принято инвестиционное решение, оно ожидается только в 2019 году. Еще не выдано необходимое разрешение от Федеральной энергетической комиссии, не выдано разрешение на экспорт Департамента энергетики США. Есть еще один момент, который подчеркивается в заявлении господина Вожняка: Польша покупает этот газ "на борту" – это система купли-продажи, означающая, что СПГ может пойти в любую точку мира, в зависимости от конъюнктуры рынка. А в соответствии с конъюнктурой, этот СПГ в Европе неконкурентоспособен. Поэтому есть большая доля вероятности, что польская PGNiG будет продавать этот газ на другие рынки, но не в Польшу", – считает эксперт.