Историк объяснила интерес британцев к рождению королевских наследников

Британский принц Гарри и его супруга Меган ждут ребенка. Как ожидается, он появится на свет весной 2019 года. В эфире радио Sputnik автор книг по истории британской монархии Арина Полякова рассказала, почему британцы с нетерпением ждут этого события.

Британский принц Гарри и его супруга Меган ждут ребенка. Об этом официально объявил Кенсингтонский дворец.

Ожидается, что ребенок родится весной следующего года, он станет седьмым в линии престолонаследия. Пол в соответствии с традицией королевской семьи, скорее всего, заранее объявлять не будут.

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая. В день свадьбы королева даровала им титулы герцога и герцогини Сассекских.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, автор книг по истории британской монархии Арина Полякова рассказала, почему британцы всякий раз с нетерпением ждут рождения наследников престола.

"Рождение детей в королевской семье всегда было событием. Это традиция. И это что-то необычное – как живая история. Встретить королевскую особу в наши дни равноценно прикосновению к сакральному. Несмотря на то, что ребенок Меган и Гарри будет далек от линии наследования престола, все равно это вызывает у британцев азарт: делаются огромные ставки на пол, на цвет волос и, скорее всего, в их случае — на цвет кожи. Это интересно. И это прибыльный бизнес, продажа сувениров", — сказала Арина Полякова.

По ее словам, британская монархия в наши дни заметно трансформируется.

"Это начало происходить еще во времена принцессы Дианы — демократизация традиций, каких-то правил, устоев. Монархия начала смотреть шире на вещи. Конечно, монархия должна трансформироваться, поскольку в том виде, в котором она существовала при королеве Виктории, она существовать не может в наши дни. Королевская семья должна быть сегодня в социальных сетях, больше общаться с людьми, чтобы идти в ногу со временем", — отметила историк.