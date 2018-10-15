"На воре и шапка горит". Военный эксперт об обвинениях НАТО в адрес России

Российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике. Об этом заявил начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри изданию The Telegraph.
По его словам, российские военные корабли проявляют все больший интерес к маневрам альянса.
Кроме того, по словам генерала, российские самолеты пролетают очень близко от кораблей НАТО, чтобы обозначить свое присутствие. Поэтому такие действия можно называть "провокацией", добавил он.
В эфире радио Sputnik военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал это заявление.
"Это заявление – попытка Нидерландов выслужиться перед своим партнером, перед США. Никаких провокаций не было. Это нормальная деятельность любых вооруженных сил: если у границ проходят учения, то, безусловно, они должны следить за тем, как они проходят, нет ли угрозы для своей страны, и, конечно, изучать тактику и оперативное искусство тех, кто проводит эти учения. Это нормально. На границе с нашим полигоном в Баренцевом море не первое десятилетие "маячит" норвежский разведывательный корабль "Марьята" (уже четвертый из этой серии), смотрит, как мы летаем, как действуют наши подводные лодки и надводные корабли. Мы же не говорим, что это провокация, хотя нам, безусловно, это не нравится. А они говорят. Да, мы летаем над их кораблями. А кто нам может запретить летать в нейтральном воздушном пространстве? Есть определенные нормы, договоренности – не опускаться ниже 600 метров. Например, с американцами у нас такие договоренности есть. Мы и с другими членами НАТО готовы их заключить – о недопустимости инцидентов в воздухе, в море. Но НАТО не хочет заключать такие соглашения. Потому что сами занимаются тем, в чем упрекают нас. Как говорится, на воре и шапка горит", – сказал Виктор Литовкин.
Ранее командование НАТО сообщило, что в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ планирует провести около 20 "экспериментов". Основная часть учений НАТО Trident Juncture, в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдет в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Объявлено, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений.