"Отвлекают внимание". Эксперт об отказе Лондона выдать визы дипломатам РФ

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам и здание посольства практически пустует. Эксперт Павел Захаров в эфире радио Sputnik предположил, зачем это нужно Британии.

Британия отказывается выдавать визы российским дипломатам, заявил посол в Лондоне Александр Яковенко.

"Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство", – сказал посол на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости о том, кто займет места дипломатов, высланных Лондоном в марте.

"Пока что мы видим со стороны британского правительства неконструктивную позицию, из-за которой затруднено функционирование нашего посольства, которое сейчас практически пустует. Может, с десяток сотрудников осталось сейчас в посольстве", – отметил Яковенко.

Посол призвал Лондон изменить политику и восстановить нормальные отношения с Москвой в дипломатической сфере.

"Я считаю, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в нормальных дипломатических контактах, сейчас о таких контактах не приходится говорить", – заключил он.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Павел Захаров в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Сейчас наблюдается очередной виток напряженности между Великобританией и Россией, отношения находятся в очень низкой точке и мы видим, что в этой ситуации Лондон предпринимает самые различные меры – политические, экономические, дипломатические – чтобы надавить на Россию. Надо полагать, что какое-то время такая антироссийская линия будет продолжаться. В том числе и потому, что все это усугубляется и сложной ситуацией в самой Великобритании – на фоне активно идущего процесса Brexit'а внутриполитическая обстановка там непростая. Поэтому жесткая антироссийская линия – это в какой-то степени и попытка британского кабинета отвлечь внимание внутренней аудитории на внешнего "врага" в лице России", – считает Павел Захаров

Великобритания выслала 23 российских дипломата после инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Украина и некоторые другие государства. В совокупности диппредставительства покинули более 150 сотрудников МИД. Москва ответила на это зеркально и выслала дипломатических представителей 27 стран.

Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД РФ уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.