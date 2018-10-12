Политолог: досье на Трампа в США постепенно "спустят в унитаз"

Составитель досье на американского президента Дональда Трампа, глава исследовательской компании Fusion GPS Гленн Симпсон отказался давать показания в конгрессе США. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров высказал мнение о том, чего боится автор.

Глава компании Fusion GPS Гленн Симпсон, собиравший досье на президента США Дональда Трампа, отказался от участия в закрытых слушаниях в юридическом комитете конгресса США, куда его вызвали повесткой. Об этом сообщила представляющая интересы Симпсона юридическая фирма Cunningham Levy Muse LLP law в письме председателю комитета.

Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где отражались бы его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента MI6 Кристофера Стила.

В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров полагает, что отказ Симпсона давать показания связан именно с содержанием досье.

"Досье готовилось по заказу оппонентов Трампа. Я думаю, что оно состояло из такого количества натяжек, предположений и инсинуаций, что его автор просто опасается быть привлеченным за дачу ложных показаний. И поэтому, как я понимаю, воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Думаю, что кампания против Трампа, основанная на его обвинениях в связях с Россией, заканчивается. Потому что как минимум внутренняя ситуация в США меняется в лучшую сторону. Я не говорю, что Трамп – лучший президент США. Мы видим, как он ведет себя на международной арене. Но для избирателя это неплохой президент. И, думаю, что сейчас откровенно выступать против Трампа – невыгодно для внутренней повестки", – сказал Игорь Шатров.

По его мнению, жесткая антитрамповская кампания разваливается.

"Думаю, будут искать какие-то хитрые ходы, чтобы не допустить его на второй срок. Но такая откровенная антитрамповская провокация и обвинения, на которых строилась вся кампания против него, рассыпались. Мне кажется, он уже больше устраивает противников, чем не устраивает – этими своими резкими движениями, поведением слона в посудной лавке он стал полезен тем транснациональным корпорациям, которые изначально выступали против него. Поэтому такие истории как антитрамповское досье как минимум будут отправляться под сукно, а как максимум – постепенно спускаться в унитаз", – считает Игорь Шатров.