Эксперт: экономика России готова к серьезным кризисам лучше, чем другие

Российская экономика готова к любым санкциям, считает колумнист Forbes. В эфире радио Sputnik экономист Александр Абрамов отметил, что с точки зрения финансовой надежности Россия выделяется на фоне других стран.

Российская экономика еще с 2014 года стоит на "самых пессимистичных сценариях", Центробанк готов и к санкциям, и к снижению цены на нефть, полагает колумнист Forbes Кен Рапоза.

Автор ссылается на слова первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, которая недавно сообщила, что регулятор учел все сценарии ухудшения ситуации, в том числе снижение цены на нефть до 35 долларов за баррель. При этом Рапоза подчеркивает, что российский бюджет составлен из расчета цены на нефть в районе 50 долларов, и если стоимость сырья окажется ниже этой отметки, его придется урезать.

В материале отмечается, что США грозят России новыми санкциями, однако откуда они возьмутся, пока неясно.

"Наемные юристы разных олигархов в последнее время околачиваются в Вашингтоне, пытаясь убедить конгрессменов в необходимости принять санкции в отношении их конкурентов, но администрация Трампа в целом занимается тем, что вводит индивидуальные меры против важных россиян с громкими именами", – пишет Рапоза.

Колумнист подчеркивает, что у Москвы есть план даже на тот случай, если США ограничат страну в плане использования доллара, имея в виду, вероятнее всего, политику дедолларизации российской экономики.

Комментируя эту точку зрения в эфире радио Sputnik, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов отметил, что по ряду показателей Россия выделяется на фоне других стран.

"Думаю, что российская экономика готова к серьезным финансовым кризисам лучше, чем многие другие развивающиеся экономики. Буквально вчера было опубликовано исследование Международного валютного фонда, где они ранжировали разные страны с точки зрения готовности к рецессии, которая может наступить, и Россия в этих исследованиях отличается от других стран. Здесь очень низкий государственный долг и достаточно большие золотовалютные резервы, плюс положительное сальдо от торгового баланса. Это, наверное, выделяет страну, с точки зрения финансовой надежности. Конечно, сохраняется зависимость от цен на нефть. Но с точки зрения текущего финансового состояния, страна выглядит достаточно неплохо", – сказал Александр Абрамов.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что российское правительство якобы разрабатывает проект по дедолларизации экономики на основе предложений главы ВТБ Андрея Костина и что этот документ в ближайшее время может утвердить премьер Дмитрий Медведев.

В пресс-службе кабмина заявили, что вопрос снижения зависимости экономики от доллара прорабатывается, но планов полностью отказаться от американской валюты нет. Помощник президента Андрей Белоусов в кулуарах Российской энергетической недели подтвердил, что такая работа ведется и по поручению главы государства.