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Политолог: не думаю, что Волкер применил в Раде "неординарные процедуры"

(обновлено: 14:54 11.10.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Депутат Рады рассказал, как спецпредставитель США по Украине Курт Волкер грозил снятием санкций с России. Комментируя это признание в эфире радио Sputnik, эксперт Владимир Брутер высказал мнение, что влияние Вашингтона на Киев – абсолютное.

Верховная рада проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса из-за того, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер угрожал снятием санкций с России. Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил депутат Александр Вилкул.

По его словам, на "непубличной" встрече с представителями парламентских фракций Волкер заявил, что половина европейских стран из-за экономических потерь хочет отменить ограничительные меры в отношении России.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
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"Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции и, соответственно, рассыплется эта конструкция, которая есть на сегодня", – процитировал американского дипломата Вилкул.

Он отметил, что некоторые фракции голосовали не за мир, а за то, чтобы санкции не снимали.

На прошлой неделе Рада продлила действие закона до конца 2019 года. Позже его подписал президент страны Петр Порошенко.

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что влияние Вашингтона на Киев – абсолютное, и в данном случае спецпредставителю США не требовалось оказывать никакого давления на украинских парламентариев.

"Волкер констатировал факт: мол, если вы не проголосуете, то у нас не будет средства давления на западных европейцев, они могут отменить санкции, потому что вы не выполняете Минские соглашения. И этого было вполне достаточно. Решение в Раде было принято потому, что нет другой альтернативы. Для этого Порошенко и его команда сбили всех провластно настроенных депутатов, и они проголосовали за этот законопроект. Что касается влияния США в Украине, то оно абсолютное. Безусловно, Волкер может добиться от Киева принятия любых решений, если будет считать, что ему это нужно. Обычно в таких случаях он не пытается поднимать планки, но когда есть опасность, он оказывает определенное давление. В данном случае оно было не совсем обязательным. Ясно, что непродление закона об особом статусе Донбасса означало бы, что Киев де-юре выходит из Минских соглашений. Следовательно, могут быть санкции уже по отношению к Киеву. Поэтому не думаю, что Волкеру пришлось прибегать к каким-то неординарным процедурам", – сказал Владимир Брутер.

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
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Закон об особом статусе Донбасса приняли еще в октябре 2014 года в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям. Согласно документу, неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны были получить особый статус после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик остался на бумаге.

В законе говорится, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

МИД России, комментируя решение украинского парламента о продлении действия закона до 2019 года, заявил, что этот шаг был нужен Киеву, чтобы сохранить санкционное давление на Москву и создать условия для развертывания международной миротворческой операции ООН в Донбассе.

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