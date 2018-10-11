Политолог: не думаю, что Волкер применил в Раде "неординарные процедуры"

Верховная рада проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса из-за того, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер угрожал снятием санкций с России. Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил депутат Александр Вилкул.
По его словам, на "непубличной" встрече с представителями парламентских фракций Волкер заявил, что половина европейских стран из-за экономических потерь хочет отменить ограничительные меры в отношении России.
Он отметил, что некоторые фракции голосовали не за мир, а за то, чтобы санкции не снимали.
На прошлой неделе Рада продлила действие закона до конца 2019 года. Позже его подписал президент страны Петр Порошенко.
В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что влияние Вашингтона на Киев – абсолютное, и в данном случае спецпредставителю США не требовалось оказывать никакого давления на украинских парламентариев.
"Волкер констатировал факт: мол, если вы не проголосуете, то у нас не будет средства давления на западных европейцев, они могут отменить санкции, потому что вы не выполняете Минские соглашения. И этого было вполне достаточно. Решение в Раде было принято потому, что нет другой альтернативы. Для этого Порошенко и его команда сбили всех провластно настроенных депутатов, и они проголосовали за этот законопроект. Что касается влияния США в Украине, то оно абсолютное. Безусловно, Волкер может добиться от Киева принятия любых решений, если будет считать, что ему это нужно. Обычно в таких случаях он не пытается поднимать планки, но когда есть опасность, он оказывает определенное давление. В данном случае оно было не совсем обязательным. Ясно, что непродление закона об особом статусе Донбасса означало бы, что Киев де-юре выходит из Минских соглашений. Следовательно, могут быть санкции уже по отношению к Киеву. Поэтому не думаю, что Волкеру пришлось прибегать к каким-то неординарным процедурам", – сказал Владимир Брутер.
В законе говорится, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
МИД России, комментируя решение украинского парламента о продлении действия закона до 2019 года, заявил, что этот шаг был нужен Киеву, чтобы сохранить санкционное давление на Москву и создать условия для развертывания международной миротворческой операции ООН в Донбассе.