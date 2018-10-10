Военный эксперт: страны ОДКБ достигли наивысшего уровня взаимодействия

Страны ОДКБ впервые приняли совместный план применения войск. В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии ВПК, военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что это послужит укреплению безопасности государств, входящих в организацию.

Государства Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые участвовали в совместном планировании применения войск, сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Действия отработали во время учений "Взаимодействие-2018", которые с 10 по 13 октября проходят в Киргизии", – отметил генерал, руководящий маневрами.

По его словам, на полигоне "Эдельвейс" развернули вспомогательный пункт управления округа, который является основой совместного учения "Взаимодействие-2018".

Лапин подчеркнул, что подобное планирование проходит впервые после подписания в 2017 году плана применения объединенной группировки российских и киргизских войск при участии всех государств, входящих в ОДКБ.

В маневрах участвуют более 1,6 тысячи военных шести стран – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также более 250 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов. Во время учений объединенная группировка войск в горах отразит атаку и уничтожит незаконное вооруженное формирование.

От российской стороны в маневрах участвуют подразделения отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, Воздушно-десантных войск и специального назначения, а также оперативно-тактическая и армейская авиация.

В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что к совместному плану применения войск страны ОДКБ готовились давно.

"Действительно, к этому долгое время шли – надо было согласовать нормативы применения войск, совместные, всем понятные системы и команды управления, создать определенную инфраструктуру, которая бы обеспечивала совместное применение. Сейчас вышли уже на самый высший уровень совместных действий – это планирование совместного применения войск в составе единой межвидовой группировки. Впервые проводятся учения – уже на основе новых форматов, новых стандартов… Это обязательно послужит делу укрепления безопасности и обороноспособности государств ОДКБ", – сказал Виктор Мураховский.