"Слишком много совпадений". Политик о применении "Новичка" в Солсбери

Российская делегация на сессии Исполнительного совета ОЗХО указала на бездоказательность обвинений Лондона в адрес РФ по "делу Скрипалей". В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков развил эту тему.

Заявления о том, что РФ якобы имеет мотивы и возможности для применения вещества "Новичок" в британском городе Солсбери, голословны, заявил замминистра промышленности и торговли РФ, глава российской делегации Георгий Каламанов, выступая в среду в ходе 89-й сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

"Голословно заявляется, что якобы Россия имеет мотивы и возможности для применения так называемого "Новичка" в Солсбери. Вместе с тем ни лаборатория ОЗХО, ни назначенная Техсекретариатом лаборатория для проведения оценки, ни лаборатория в Портон-Дауне просто не в состоянии определить страну происхождения отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери", – заявил Каламанов.

"В очередной раз ответственно заявляем – в нашей стране вещество под принятым на Западе названием "Новичок" никогда не производилось и не накапливалось", – сказал замминистра.

Вместе с тем, по его словам, в западных странах проводились исследования структуры не менее сотни соединений, в той или иной степени имеющих отношение к так называемым "Новичкам".

Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу обвинений в адрес РФ.

"Та скорость, с которой в Великобритании определили вещество, которым якобы были отравлены Скрипали, говорит о том, что это вещество не является новостью для британских военных, они его прекрасно знают, а это значит, что они с ним работают. Как известно, в большой политике случайностей и совпадений не бывает. Хотел бы напомнить, что в городе Солсбери с начала ХХ века находится секретная химическая лаборатория. И вот в этом самом городе происходит отравление якобы российским отравляющим веществом, оно немедленно идентифицируется, от него находится антидот, и пострадавшие благополучно выздоравливают. Мне кажется, слишком много совпадений на один квадратный сантиметр этой истории. Из чего следует вполне логичный вывод: если там что-то и применялось, то британцы сами это и применяли, знали, что они делали, и вполне возможно, они продолжают работать с этими химическими веществами", – сказал Николай Стариков.

В Солсбери 4 марта, как заявляют в Британии, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, называемым на Западе "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В расположенном неподалеку от Солсбери городе Эймсбери 4 июля мужчина и женщина, по заявлению Скотленд-ярда, были отравлены тем же веществом, что Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась. Второй пострадавший выжил и пришел позже в сознание. В Британии считают, что инциденты в Солсбери и Эймсбери связаны.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей. Никаких прямых улик их причастности обнародовано не было. Позже в интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, что побывали в Солсбери как туристы и ничего не знали про Скрипалей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.